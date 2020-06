Mbokani wint opnieuw Ebbenhouten Schoen, maar waar ligt toekomst? “Anderlecht, Club of Standard: ik sta voor alles open” TLB

01 juni 2020

18u40 18 Ebbenhouten Schoen Dieumerci Mbokani (34) heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Die prijs beloont de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. De Congolese spits van Antwerp won de trofee ook al in 2012, toen als speler van Anderlecht. Waar de toekomst van de aanvaller ligt, is nog onduidelijk.

Mbokani bleef in de verkiezing de Angolees Clinton Mata, de Ivoriaan Simon Deli en de Senegalees Krépin Diatta, alle drie van Club Brugge, voor. Vadis Odjidja (AA Gent) vervolledigde de top vijf. De ceremonie vond plaats in het Birmingham Palace in Anderlecht. Door de coronapandemie was een gala-avond met publiek niet mogelijk en Mbokani zelf was ook niet van de partij in Anderlecht om zijn prijs in ontvangst te nemen. De spits verblijft momenteel in Monaco.

Mbokani was dé sterkhouder van Antwerp afgelopen seizoen. De Congolees sloot de competitie, die vroegtijdig werd stopgezet, voor het eerst in zijn carrière af als topschutter van de Jupiler Pro League. Mbokani maakte net als collega Jonathan David (AA Gent) achttien competitietreffers, maar is de ‘Gouden Stier’ omdat hij een keer meer scoorde op verplaatsing (zes tegen vijf).

Ik zou graag een contract voor twee jaar willen en men (Antwerp) biedt me slechts een verbintenis voor één jaar aan Dieumerci Mbokani

“Ik ben fier op deze trofee en ik denk wel dat ik hem verdien. Als ik de prijs zelf niet zou hebben gewonnen? Dan zou ik hem aan Mata van Club gegeven hebben”, zei Mbokani, wiens contract op de Bosuil afloopt, in een gesprek met Proximus Sports. “Ik heb een mooi seizoen gespeeld en wens mijn ex-ploegmaats bij Antwerp te bedanken. Ik ben nu einde contract en kan niet zeggen of ik het truitje van Antwerp nog zal dragen. We zijn wel nog aan het onderhandelen. Ik zou graag een contract voor twee jaar willen en men biedt me slechts een verbintenis voor één jaar aan. Of Anderlecht nog ergens in mijn hoofd zit? Anderlecht, Standard, Club Brugge, ...: ik sta open voor elk voorstel.”

Op de erelijst van de Ebbenhouten Schoen volgt Mbokani ex-Genk-spits Aly Samatta op. De Tanzaniaan speelt intussen bij Aston Villa in de Premier League. Mbokani voegt zich in het rijtje van spelers die de trofee meer dan één keer wonnen: Daniel Amokachi (1992, 1994), Vincent Kompany (2004, 2005) en Mbark Boussoufa (2006, 2009, 2010). Voor het eerst wint een Antwerp-speler de Ebbenhouten Schoen. De Ebbenhouten Schoen werd voor de 29ste keer uitgereikt.

Ook Ndongala krijgt onderscheiding

Tijdens de ceremonie werd ook een Prijs van Verdienste toegekend aan Dieumerci Ndongala, die door Genk wordt uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa. Ndongala ontving deze prijs voor zijn liefdadigheidswerk in Kinshasa. Via zijn in 2018 opgerichte vzw Ndongalife biedt de voetballer hulp aan weeskinderen, jongeren en vrouwen op kraamafdelingen. Hij is de peter van een weeshuis in de gemeente Selembao.

Laatste tien winnaars:

2020 - Dieumerci Mbokani (Antwerp)

2019 - Aly Samatta (KRC Genk)

2018 - Anthoy Limbombe (Club Brugge)

2017 - Youri Tielemans (Anderlecht)

2016 - Sofiane Hanni (KV Mechelen)

2015 - Neeskens Kebano (Charleroi)

2014 - Michy Batshuayi (Standard)

2013 - Mbaye Leye (Zulte Waregem)

2012 - Dieumerci Mbokani (Anderlecht)

2011 - Romelu Lukaku (Anderlecht)