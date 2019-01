Mbokani weer levensbelangrijk: “Brussel is mijn stad. Voor Anderlecht staat de deur altijd op een klein kiertje” Stijn Joris

25 januari 2019

06u30 0 Belgisch Voetbal Een beetje schuchter, moeite om je aan te kijken. Naast het veld is Dieumerci Mbokani (33) niet ­bepaald de doelgerichte én sluwe killer die in hem naar boven komt eens hij zijn voetbalschoenen aantrekt. De 30 al eventjes gepasseerd, maar bij én voor Antwerp weer levensbelangrijk.

“Hij gaat scoren. Keeper, hebde gij da ni gehoord? Oh Dieumerci Mbo-kani!” Zijn eerste goal in september hing nog maar pas ­tegen de netten of Mbokani had al een supporterslied op de Bosuil, goed op weg om een klassieker te worden. “Iemand moet me de tekst eens uitleggen”, lacht de ­Congolees breed. “Ik hoor wel dat mijn naam er in voorkomt, maar ik heb geen flauw idee wat ze zingen.”

Toen zat er hier en daar nog een pondje te veel aan, maar intussen is daar amper nog wat van te merken. In de laatste zeven duels kwam hij telkens aan 90 minuten. “Na de zomervakantie had ik een klein beetje over­gewicht”, geeft Mbokani toe. “Intussen is dat eraf. Ik ben toegekomen aan 85 kg en zit nu ergens aan 83 à 84. Dat is prima, hoor. Ik voel me ook veel ­beter.”

