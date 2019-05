Mazzu wellicht vandaag van KRC Genk: “We gaan hem niet vastbinden” Jonas Van De Veire en Alain Ronsse

27 mei 2019

06u23

Bron: Eigen berictgeving 0 Belgisch voetbal Geen woord loste Felice Mazzu gisteren over zijn toekomst. Al beseft heel Charleroi dat die wellicht niet op Mambourg ligt. “Vanaf nu begin ik na te denken over opvolgers”, klonk Mehdi Bayat eerlijk.

Aandringen had geen zin. Over de gesprekken met Racing Genk - en mogelijke officialisering vandaag - wilde Felice Mazzu niks kwijt op de Bosuil. De Italiaanse Belg hield het op dooddoeners. “Wat ik nu ga doen? (grijnst) Rusten. Morgen (vandaag, red.) praat ik met Mehdi Bayat. Dan zien we wel wat er klopt van alle berichten. Er is al vaak gezegd dat ik vertrek. Zo zou ik vorig jaar onderhandeld hebben met Club, terwijl ik op vakantie was.”

Toch zal Mazzu straks niet op het vliegtuig stappen. De topkandidaat om Philippe Clement op te volgen in de Luminus Arena praat vandaag verder met de landskampioen. In Charleroi lijken ze te berusten in de situatie dat het tijdperk post-Mazzu aanbreekt. “We weten dat er bepaalde clubs geïnteresseerd zijn”, vertelde algemeen directeur Mehdi Bayat gisteren. “Alleen vroegen we hen om eerst onze beslissende match tegen Antwerp te respecteren. Vanaf nu kan Felice onderhandelen met andere clubs. Uiteraard ermee rekening houdend dat hij nog steeds onder contract ligt bij Charleroi.”

Luka Elsner

Door zijn grote verdiensten bij de Carolo’s zal Bayat zijn poulain niet tegenhouden om een stap hogerop te zetten. “Ik heb dat Felice ook steeds gezegd. Wanneer er een mooiere uitdaging komt, gaan we hem niet vastbinden. Sinds het tweede seizoen van Felice roepen ze al dat hij gaat vertrekken. Als zich dat ieder jaar herhaalt, komt het er plots misschien. Kijk, ik zou graag verder werken met Felice, maar we moeten rekening houden met de omstandigheden. Straks begin ik al na te denken over mogelijke opvolgers, ja. Dat maakt deel uit van mijn verantwoordelijkheden.”

Naast de naam van Hein Vanhaezebrouck (zie p. 41), circuleert op Mambourg ook die van Union-trainer Luka Elsner. De Sloveen maakte indruk met een straffe bekercampagne en de resultaten in play-off 2. Bayat: “Wat het profiel van de opvolger moet zijn? (lacht) Felice Mazzu. Wel de coach die straks misschien de club verlaat, niet de trainer die arriveerde. Hij is door een kleine deur gearriveerd bij een kleine club. Nu is dat niet meer het geval.”

Onder Mazzu groeide Charleroi uit tot een subtopper, die gisteren nipt naast Europees voetbal greep. Toch is Bayat niet bang voor een toekomst zonder zijn succescoach. “De voorbije jaren hebben we al vaak sterkhouders zien vertrekken en was er geregeld interesse voor Felice. Mocht ik elke keer panikeren als er een belangrijke schakel kán vertrekken, zou ik het hele jaar in paniek zijn. Echt, ik ben niet ongerust. We beschikken over alle middelen om deze club te laten groeien.”