Mazzu tekent voor één seizoen bij Union, contract wordt automatisch verlengd als hij Brusselse club naar 1A loodst KDZ

24 mei 2020

12u37 14 Belgisch voetbal Felice Mazzu zet zijn loopbaan verder in 1B. De 54-jarige coach gaat aan de slag in 1B bij Union Sint-Gillis. Hij tekent er een contract voor één seizoen, een verbintenis die automatisch wordt verlengd als Mazzu erin slaagt om de ambitieuze Brusselse club naar 1A te loodsen.

🆕 It's Mazzù Time! pic.twitter.com/89M0u2nT5w Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Mazzu zit sinds zijn ontslag bij Racing Genk in november vorig jaar zonder werk. De naam van Mazzu viel eerder al als mogelijke opvolger van Michel Preud’homme bij Standard en ook bij Antwerp en Cercle Brugge werd hij genoemd. Maar echt concreet zijn die pistes nooit geweest, ook in het buitenland waren niet veel opties voorhanden.

Als Mazzu voor 1 september geen nieuwe club had gevonden, dan moest hij opnieuw aan de slag als leraar lichamelijke opvoeding. Het voorstel van Union kwam dus geen moment te vroeg. Hij wordt er de opvolger van de Spaans-Deense trainer Thomas Christiansen. Mazzu werd in november 2019 ontslagen bij Racing Genk na een mislukte passage. Voordien was hij zes jaar succesvol aan de slag in Charleroi.