Mazzu over Supercup: "Overwinning is belangrijk voor de ploeg, voor de club én voor mij" Frank Dekeyser

19 juli 2019

13u27 0 Supercup Felice Mazzu blikt vooruit naar de Supercup van morgenavond tegen KV Mechelen - zijn eerste officiële match als trainer van Racing Genk. “Ik hoop goesting te zien bij mijn spelers.”

Mazzu oogde relaxed. Zijn spelers zijn klaargestoomd, de voorbereiding loopt op zijn eind. “Het is belangrijk om goed te beginnen”, zei hij. “Ik wil morgen terugzien op wat we gewerkt hebben. Op wat ik gezien heb tijdens de twee oefenwedstrijden die we gespeeld hebben op stage - daar werden we écht getest. En ik hoop diezelfde goesting te zien bij mijn spelers.”

Racing Genk verloor in het tussenseizoen een pak bepalende spelers. Tijdens de play-offs vertrok Pozuelo al naar Toronto. Daar kwamen in de zomermercato ook Trossard en Malinovskyi nog bij. Niet van de minsten. “Ik ga niet zeggen dat je als trainer blij bent als zo’n spelers vertrekken”, aldus Mazzu. “Maar de club heeft goed gewerkt en spelers gehaald met veel kwaliteiten. Of we tijd nodig hebben? (grijnst) Als de resultaten goed zijn, niet. Anders wel. Neen, serieus nu. Misschien hebben we vooral centraal op het veld nog wat tijd nodig om de automatismen erin te krijgen.”

Racing Genk wil morgenavond een goede beurt maken tegen KV Mechelen. Om de fans te plezieren tijdens het fanweekend, om de eerste prijs van het seizoen binnen te halen. Mazzu: “Ik zie dit als een bekermatch. Een overwinning is belangrijk voor de ploeg én voor de club, maar ook voor mij. Wat ik verwacht van KV Mechelen? Ik heb me een goed beeld gevormd van die ploeg. Ze hadden vorig jaar al spelers die meekunnen in 1A en veel is er niet veranderd. Ze zijn sterk in het duel, hebben veel kracht en gestalte. Maar er zijn ook jongens zoals Storm die technisch goed zijn. Bovendien: met alles wat er de laatste tijd gebeurd is, komen ze ongetwijfeld gemotiveerd aan de aftrap.”