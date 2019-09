Mazzu na 3-1-zege tegen Oostende: “Dit hadden we nodig na moeilijke week” JBE/TLB

22 september 2019

10u10 0

Genk-trainer Felice Mazzu haalde gisteravond opgelucht adem. De Limburgers wonnen een moeilijke match tegen KV Oostende met 3-1 en de landskampioen spoelde de stevige nederlaag van eerder deze week in Salzburg zo toch een beetje door. “Natuurlijk zijn we zeer tevreden met deze overwinning”, zegt Mazzu in bovenstaande video. “Dit hadden we echt wel nodig na de zeer moeilijke week die we beleefd hebben. We hebben ervoor gekozen om enkele wissels door te voeren en ook om in een ander systeem te spelen. Ik wilde een boodschap overbrengen naar de spelers en met een offensief systeem het vertrouwen terug te vinden. Natuurlijk was nog niet alles perfect. Er is nog werk, maar we hebben een heel goede mentaliteit gezien en toch ook drie keer gescoord. Ik wil daarnaast ook de supporters bedanken, want ook na de catastrofale in Salzburg zijn ze achter de ploeg blijven staan. Dat heeft de spelers deugd gedaan.” Bekijk de volledige reactie van Mazzu in bovenstaande video.