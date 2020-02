Mauves Army haalt uit nadat Anderlecht geen beroep aantekent tegen sluiting tribune: “We voelen ons bedrogen” AV

18 februari 2020

11u30 0 Belgisch Voetbal Mauves Army, de Ultras van RSC Anderlecht, heeft in een open brief zijn ongenoegen geuit richting het bestuur van de club. De sfeergroep is ontevreden dat paars-wit niet in beroep gaat tegen de sanctie die hen werd opgelegd na de match tegen Club Brugge. “We voelen ons bedrogen door deze beslissing”, staat er te lezen op hun Facebookpagina.

Vorige week besliste de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) dat Anderlecht wordt gestraft voor het wangedrag van hun supporters in de wedstrijd tegen Club Brugge. Toen gooide een supporter vlak voor het eindsignaal een bommetje in de richting van Club-doelman Simon Mignolet.

De Brusselaars moeten hiervoor een boete van 5000 euro betalen en in de thuismatch tegen Zulte Waregem zal de Noordtribune gesloten zijn. Vooral dat laatste zint Mauves Army, de Ultras van Anderlecht die hun plaats in die vakken hebben, niet. “Wij voelen ons bedrogen door deze beslissing”, staat in een open brief op hun Facebookpagina.

Ook is de sfeergroep niet tevreden over de manier waarop de club en media hen behandelt. “Wij kunnen niet tolereren dat de schuld van alle feiten die worden gepleegd achter het doel in onze schoenen wordt geschoven. Door de straf van de Geschillencommissie te aanvaarden, corrigeren jullie een actie van een individu die ten koste gaat van duizenden supporters die de ploeg steunen”, betreurt Mauves Army.

Dat de club laat weten dat ze niet kon investeren in “positieve zaken” door de vele boetes, stuit de fans tegen de borst. “Die som geld is niets in vergelijking met de tientallen miljoenen die de afgelopen jaren geïnvesteerd zijn in transfers en salarissen van spelers. Het geld had beter kunnen geïnvesteerd worden in de communicatie- en scoutingcel van onze club.”