Materiaalman Beerschot-Wilrijk ging door een diep dal: "Mijn maat Rik Coppens heeft van boven al geroepen: 'Blijf je daar nog lang melken?'" Mike De Beck

31 januari 2018

23u41

Bron: Beerschot-Wilrijk 5 Belgisch Voetbal Jos Van Hout is al sinds jaar en dag een monument op 't Kiel. Beter gekend als 'Joske' de materiaalman veroverde hij de harten van alle supporters van Beerschot-Wilrijk. Maar 'Joske' heeft heel erg diep gezeten en op 85-jarige leeftijd weet hij dat het einde stilaan nadert. Toch heeft de ere-materiaalmeester nog één vurige wens.

"Ik heb een beetje afgezien, amai", vertelt 'Joske' in een video op Facebook van de club uit 1B. "Ik dacht dat het einde nabij was. Maar ja… Het zal wel goed komen zeker? De laatste week is het beter. Mijn stem komt terug. Ik kan weer van mijn oren maken. Dat is toch al iets. Stilletjes aan ben ik mij er tussenuit aan het trekken. Daar is niks aan te doen. Je kan daar niet onderuit. Ik heb een periode gehad, dat ik dacht: ‘Godverdekke, het is gedaan met mij’. Maar de laatste keer dat ik bij de dokter was, gaf die mij toch goede hoop. Als ik regelmatig mijn matchen kan meepikken, dan ben ik zeer tevreden."

"Voor de supporters loop ik door een vuur"

Het hart van 'Joske' kleurt dan ook paars en wit en de supporters veroverden een speciale plek in zijn hart. "De supporters zijn alles voor mij. Ongelofelijk, ongelofelijk. Daarom heb ik ook gezegd: 'Niet te veel ruchtbaarheid aan mijn ziekte geven. Want ik ken die mensen.' Plots staan ze daar. Ik heb een dag in het ziekenhuis gelegen. Maar als je daar een week ligt en ze kennen de kamer… Dat is een hele processie, ik heb dat al eens voor gehad. Met vlag en wimpel staan ze daar dan. Dat vind ik fantastisch. Maar ja, in het ziekenhuis zien ze dat anders. Voor mijn supporters loop ik door een vuur. Fantastische mensen."

Rik Coppens

"Over een half jaar word ik 86. En Rik Coppens, dat was mijn maat vroeger en daar was ik hevige supporter van. Die zit al boven. Die heeft al geroepen: ‘Joske, hoe zit dat, blijf jij daar nog lang melken? Want we hebben een materiaalmeester nodig hier boven.’ Ik zei: ‘Ja ja, ik ga nog even wachten.’" Jos Van Hout heeft nog één vurige wens. "De laatste vier jaren heb ik echt genoten. Als we nu dit jaar een vijfde keer achter elkaar kampioen kunnen worden. Dat zou enig zijn. Dan kan ik mijn ogen sluiten." Beerschot-Wilrijk staat er alvast goed voor, want het pakte de eerste periodetitel. De Antwerpse club strijdt dan ook op het einde van het seizoen voor een plek in de eerste klasse.