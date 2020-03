Matchwinnaar Tissoudali: “Blij, maar niet superblij” - Tia Hellebaut: “Beerschot hoort thuis in 1A” KDW/ODBS

Met een erg knappe actie en verrassend schot in de korte hoek zorgde Tarik Tissoudali voor de enige goal op het Kiel. Zijn al even mooie tweede werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. De aanvaller was zonder meer een van de beste spelers van Beerschot, al wou hij dat bij VTM NIEUWS niet meteen gehoord hebben. “Heb je die redding gezien van Mike (Vanhamel, red) en hoe onze verdedigers als soldaten stonden? Neen, we hebben nog niets. Volgende week moeten we opnieuw vol aan de bak. We zijn dus blij, maar niet superblij.”

Tia Hellebaut: “Goaltje meer eerlijker”

Ook bij olympisch kampioene en fervent Beerschotfan Tia Hellebaut leefde een dubbel gevoel. “Sowieso tevreden met die 1-0, maar een goaltje meer had toch wel eerlijker geweest. Ook eerlijk: ik denk toch dat Beerschot thuis hoort in 1A, toch?”