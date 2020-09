Matchwinnaar Aster Vranckx behoudt ‘cool’ na twee goals: “Had niets goed te maken na misser tegen Oostende” ABD/FKS

26 september 2020

21u43 0 Belgisch voetbal Matchwinnaar met twee goals. Aster Vranckx (17) bewees opnieuw zijn waarde bij KV Mechelen in de zege tegen STVV (2-0). Zelf bleef het toptalent er ‘cool’ onder - of wat dacht u?

“Ik had niet het gevoel dat ik echt iets moest goedmaken na die misser tegen KV Oostende”, vertelde hij. “Dit waren gewoon twee belangrijke treffers voor de ploeg. Dat deze goals nu maar de wereld moeten rondgaan, zoals de coach zegt? (grijnst) Mij maakt dat niet uit, hoor. Ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben.”

De youngster zit nu aan drie doelpunten in zeven matchen. Geen onaardige statistieken voor een middenvelder. Hij heeft wel degelijk scorend vermogen. “Het zit in mijn spel om in de diepte te duiken, ja. Maar de ballen erin leggen is nog iets anders. De coach vraagt aan mij om in de box te duiken en mijn kans te gaan.”

Hopelijk gaan deze twee goals ook de wereld rond. Wouter Vrancken over de doelpunten van Aster Vranckx.

Ondanks de twee goals speelde Vranckx toch niet zijn sterkste match van het seizoen. “In de eerste helft had ik het wat moeilijk. STVV zette ons goed vast”, knikte Vranckx. Hij zal volgende vrijdag tegen Antwerp hoogstwaarschijnlijk moeten depanneren op de zes, want Van Damme is geschorst. “Ja, dat klopt!”, klonk er plots in onze rug. Van Damme zelf was plots een aandachtige toeschouwer op de persconferentie - de zege doet de spelersgroep duidelijk deugd. “Ik kan op de zes spelen. Maar we zullen Joachim zeker missen”, besloot Vranckx.

Zijn coach had veel lof over voor Vranckx. “Het is zeer knap hoe hij die misser tegen KVO achter zich heeft kunnen laten. Hij dook in de box en had geen schrik om het te proberen. Hij zal zeker een grote carrière maken, met die kwaliteiten. (knipoogt) Hopelijk gaan deze twee goals ook de wereld rond. Met zijn engagement en kwaliteiten zal hij nog doelpunten scoren. Die misser tegen KV Oostende was jammer, maar vandaag maakt hij toch veel goed.”

Vrancken en Muscat niet op dezelfde lijn

Iets minder vrolijk ging het eraan toe bij STVV-coach Kevin Muscat. Had hij een andere match gezien? Het moet wel. Dat hij het nog even had over dat al dan niet vermeend ‘penaltygeval’ na een ingreep van Van Damme op Colombatto, vroeg in de eerste helft, was logisch. Maar dan maakte hij een analyse waarbij Wouter Vrancken toch even zijn wenkbrauwen fronste. “Tot de eerste goal vond ik de match gelijk opgaand”, zei hij. “Meer nog, we hadden in die eerste helft ook op voorsprong kunnen komen als we het wat beter uitspelen. Dan krijgen we misschien een andere match. Tot die eerste goal liet ook niets vermoeden dat we kopje onder zouden gaan. En dan pakken we toch weer snel twee doelpunten. Dan weet je dat het game over is. Vraag me nu niet hoe ik tegen deze nieuwe nederlaag aan kijk. Op dit moment, vlak na de match, is de ontgoocheling nog te groot.”

Bij Mechelen-coach Wouter Vrancken overheerste dan weer de opluchting in zijn matchanalyse. Maar eerste gaf hij Muscat nog lik op stuk. “Dan heb ik toch een andere match gezien als mijn collega. Met van onze kant goed en dominant voetbal, negentig minuten lang.” En dan verder. “Ik ben ook superblij met die driepunter, natuurlijk. En ik ben ook blij dat mijn jongens zichzelf eindelijk een keer belonen. Ik hoorde vooraf van de tegenstander dat we negatief voetbal zouden spelen. Wel, ik denk dat ze vandaag ondervonden hebben dat we goed voetbal brengen, met kansen en met doelpunten. Het is zeker ook een opsteker dat we geen kansen hebben weggegeven. Eentje dacht ik, en toen stond het al 2-0.” Vrancken zag ondanks alles toch ook een minpuntje. “Klopt. De efficiëntie was nog niet top. Maar da ga ik vandaag niet over klagen. Laat ons nu maar eerst genieten van deze verdiende driepunter.”

