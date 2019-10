Matchfixingexpert UEFA: “Wat ik in die bewuste Kortrijk-Moeskroen allemaal zag, was het ergste sinds de zaak-Ye” NVK

10 oktober 2019

08u30 0 Operatie Zero Het stof rond KV Mechelen - Waasland-Beveren is gaan liggen. Maar de strijd tegen matchfixing is lang niet gestreden, waarschuwt Karl Dhont, de grote baas van de UEFA in de strijd tegen wedstrijdvervalsing.

Dhont weet waarover hij spreekt. Al elf jaar staat hij aan het hoofd van de corruptiecel van de UEFA. “Tientallen bedreigingen heb ik al gekregen van Albanese reuzen die poseren met machetes. Als je me vraagt waarom ik al zo lang op deze positie zit: this is the answer.” Een schamper lachje volgt. “Ze vinden niemand anders die dit wil doen.”

Het proces van KV Mechelen en Waasland-Beveren wil Dhont niet maken. Wel wijst hij erop dat het lang geen alleenstaande zaak is in België. Hij verwijst naar de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen van twee jaar geleden. De Kortrijkse verdediging, waar verschillende ‘ic’en’ de dienst uitmaakten, blunderde herhaaldelijk. Moeskroen won en bleef in eerste klasse. Speurders onderzochten die wedstrijd. Daar bleef het ook bij. Bij KVK ontkenden ze ook in alle toonaarden dat er wat aan de hand was. “We kennen nu allemaal de details over KV Mechelen - Waasland-Beveren. Maar wat er in die bewuste Kortrijk - Moeskroen (0-2) is gebeurd, vind ik véle malen erger. Wat ik daar allemaal zag, was het ergste sinds de zaak-Ye. Alleen is daar nooit een gevolg aan kunnen gegeven worden.”

Tientallen bedreigingen heb ik al gekregen van Albanese reuzen die poseren met machetes. Karl Dhont

Voorloper

De West-Vlaming vecht voortdurend tegen windmolens. Hij ziet vanuit zijn helikopterperspectief hoe de voetbalbonden in de praktijk tandeloos zijn in de bestrijding van fraude.

“We moeten stoppen met geloven dat sportfederaties en -ministeries zichzelf kunnen reguleren. Dat is een sprookje. De clubs denken alleen aan eigenbelang.” Al vindt hij wel dat de Belgische voetbalbond, met al zijn gebreken, stappen heeft gezet. “Cru gezegd: Peter Bossaert is tien jaar te laat bij de voetbalbond gekomen. Hij had meteen ingezien dat de reglementen van de voetbalbond lek waren. Alleen had hij de pech dat het voetbalschandaal meteen op z’n dak viel.”

Maar uiteindelijk blijft de bond afhankelijk van het parket. Zonder de 35 stukken uit het gerechtelijk dossier had de onderzoekscommissie van de KBVB wellicht nooit een volwaardig proces kunnen opstarten in de zaak KV Mechelen - Waasland-Beveren. “Alle grote schandalen die aan de oppervlakte zijn gekomen, zijn het gevolg van het werk van het parket. En met het nationaal platform ter bestrijding van manipulatie van sportwedstrijden is België een voorloper. Dat mag ook eens gezegd worden. De overheid, speurders, politie en de kansspelcommissie zijn daarin vertegenwoordigd. Dat levert in sommige gevallen kostbare tijdwinst op.”