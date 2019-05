Martínez reageert op geruchten die hem aan FC Barcelona linken Redactie

28 mei 2019

17u57

Bron: Qmusic 1

Roberto Martínez was vandaag te gast bij onze collega’s van Qmusic. De bondscoach van de Rode Duivels is deze week de centrale gast in de podcast van Q-presentatoren Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe en uiteraard ging het ook even over de toekomst van de Spanjaard. In de Catalaanse pers wordt Martínez immers genoemd als mogelijke opvolger van Ernesto Valverde, die op de wip zit na de CL-uitschakeling tegen Liverpool en de pijnlijke nederlaag tegen Valencia in de finale van de Copa del Rey.

“Op dit moment loopt mijn contract tot het Europees kampioenschap (van 2020, red.)”, sprak Martínez in de studio van Qmusic. “De tijd vliegt in het voetbal. Ik herinner me nog dat ik aankwam en me klaarmaakte voor het WK, voor de voorbereidingen en de kwalificaties. En nu zijn we plots 12 maanden verwijderd van het EK. Maar mijn contract loopt dus nog tot het EK en in het voetbal weet je nooit wat er op dat moment zal gebeuren.”