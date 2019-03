Martínez krijgt zijn zin: het verplichte videosysteem komt er (en de Pro League betaalt) NVK/YP

27 maart 2019

18u29 1 Belgisch voetbal Bondscoach Roberto Martínez krijgt zijn zin: zijn wens dat er tactische camera’s komen op onze velden, wordt ingewilligd. Dat werd vandaag beslist op de algemene vergadering van de Pro League. De kleinere clubs stonden op hun achterste poten omdat ze verplicht 84.000 euro zouden moeten ophoesten, maar de Pro League zal de technologie zélf financieren.

De bedoeling van de bondscoach: video-opnames van elke wedstrijd voor iédereen ter beschikking stellen voor tactische analyses. Maar daar hangt een prijskaartje aan vast. Aanvankelijk werd gezegd dat elke club drie seizoenen lang 28.000 euro zou moeten investeren, maar de Pro League neemt die kosten dus op zich. De bijdrage van de 24 profclubs zal gehaald worden uit het commerciële budget van de Pro League zelf. Dat komt neer op zo’n twee miljoen euro, verspreid over drie seizoenen.

Nieuwe beloftencompetitie

Ook werd er beslist om vanaf het seizoen 2019-2020 een beloftencompetitie in te voeren waarin clubs niet langer oudere spelers zullen kunnen opstellen. Voortaan mag een beloftenploeg bestaan uit maximum drie spelers ouder dan 21 en maximum één van hen mag ouder zijn dan 23. Minstens zeven van de spelers in de kern moeten hun opleiding (concreet: minstens drie jaar voor hun 18) gekregen hebben in België. Die nieuwe competitie wordt opgesplitst in een eerste klasse met acht ploegen die elk drie keer tegen elkaar spelen en een tweede klasse met zestien ploegen die elkaar telkens twee keer in de ogen zullen kijken. Er zijn twee dalers en twee stijgers en welke club waar belandt, hangt af van hoe goed hun jeugdopleiding de voorbije jaren is geweest. De wedstrijden zullen gespeeld worden op maandag.

