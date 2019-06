Martinez: "Jonge voetballers moeten zo lang mogelijk in België blijven spelen" Redactie

18 juni 2019

05u00 0 Belgisch voetbal Naast de pet van bondscoach draagt Roberto Martinez vanaf oktober vorig jaar ook het technisch hart van de Belgische voetbalbond op zijn schouders mee. Als technisch directeur is de opleiding in België voor hem uiterst belangrijk. Martinez benadrukte in die optiek dat jonge voetballers best zo lang mogelijk in België blijven voetballen vooraleer te kiezen voor een lucratief buitenlands aanbod.

"Ik vind dat je de stap naar het buitenland pas mag zetten als je daar honderd procent klaar voor bent", legde hij uit. "Het is moeilijk als je te jong in een andere omgeving terechtkomt. Youri Tielemans en Leander Dendoncker zijn hier perfecte voorbeelden. Zij vertrokken op het juiste moment. Ik heb al met ouders van talentrijke jonge voetballers samengezeten, die erg aanlokkelijke aanbiedingen hadden gekregen uit het buitenland. Ik heb ze echter aangeraden hier te blijven. België is ook gegroeid als opleidingsland. In het vorige decennium was dat nog niet zo en trokken jonge spelers nog naar bijvoorbeeld Nederland. Maar dat is nu niet meer nodig."

"Persoonlijk vind ik wel dat jonge Belgische spelers in de Jupiler Pro League nog steeds niet alle kansen krijgen die ze verdienen", vervolgde Martinez. "Op bepaalde posities, bijvoorbeeld die van centrale verdediger, blijft het moeilijk. Zinho Vanheusden is een uitzondering op dat vlak, maar Belgische clubs kiezen niet vaak voor een jonge Belgische centrale verdediger. Samengevat: de opleiding in België is top, maar de doorstroming kan nog beter. Het kan ook helpen om de beloftencompetitie sterker te maken door de inbreng van teams uit eerste en tweede amateurklasse. Zo is het niveauverschil ten opzichte de Jupiler Pro League kleiner. Hopelijk krijgen in dat dossier binnen het komende half jaar positief nieuws.”