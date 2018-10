Marija Bogojevska: de vriendin van Veljkovic die hem met Servische bankrekening hielp geld wit te wassen Redactie

22 oktober 2018

10u14

Bron: Het Nieuwsblad 0 Belgisch Voetbal Ook de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic speelde volgens Het Nieuwsblad een rol in de matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal. De Antwerpse Marija Bogojevska zou in Belgrado een bankrekening hebben geopend om zwart geld van haar vriend te zuiveren. Eerst zonder de foute intenties van de makelaar te kennen, maar even later viel toch haar frank.

Niet enkel Veljkovic, ook vriendin Marija Bogojevska werd op woensdag 10 oktober, wanneer de voetbalwereld op z’n grondvesten daverde, meegenomen door de speurders. Uw krant berichtte al dat de Servische makelaar de degradatiestrijd wilde manipuleren door Waasland-Beveren een som van 200.000 euro aan te bieden. Nu weet Het Nieuwsblad dat ook zijn vriendin Bogojevska een rol speelde in het voetbalschandaal.

Het gerecht heeft immers sterke vermoedens dat de Antwerpse met Macedonische roots een actieve rol speelde in de cluster van financiële constructies waarmee Veljkovic jarenlang zwart geld van transfers kon witwassen. Volgens de krant vroeg Veljkovic zijn vriendin in december vorig jaar om een bankrekening op haar naam te openen in de Servische hoofdstad Belgrado. Veljkovic was op dat moment verwikkeld in een echtscheiding en maakte haar wijs dat hij wat geld wou opzijzetten. Het zou in totaal om een bedrag van twee à drie miljoen euro gaan.

Bogojevska ontkent echter dat ze de eerste maanden de echte reden van die bankrekening wist. Pas in maart 2018 ontdekte ze de ware oorzaak. “Dejan gebruikt mijn rekening om geld wit te wassen”, klonk het in een telefoongesprek met haar moeder. Ze stapte echter niet naar de politie. Aan het parket om uit te zoeken of de dame maandenlang zo goedgelovig was. Bogojevska is de enige vrouw tussen de acht mannelijke kopstukken die op dit moment nog aangehouden is. Ze kreeg vorige week een enkelband toegewezen, maar het federaal parket ging meteen in beroep.