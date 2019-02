Marc Wilmots wordt 50 op dag van AA Gent-Standard: flashback naar dag dat ‘Willi’ voor Rouches zes keer scoorde tegen Buffalo’s Bart Fieremans

22 februari 2019

06u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal De affiche AA Gent-Standard vanavond valt exact op de 50ste verjaardag van Marc Wilmots. Aan één specifiek duel tussen beide teams koestert Wilmots mooie herinneringen: op 30 april 1993 scoorde hij op Sclessin liefst zes keer bij een 8-4-zege: “Marc, kon je geen drie goals opsparen voor een andere match?”

Zes keer scoren in een Belgische competitiematch is geen unicum, zie het lijstje van spelers onderaan dit artikel die dat klaarspeelden. Maar in dat nobele kransje heeft Wilmots dus zijn plaats, dankzij een memorabele wedstrijd op 30 april 1993, op twee speeldagen voor het einde van het seizoen.

Zijn eerste treffer lukte Wilmots al na zes minuten, voor rust zouden er nog drie volgen en in de tweede helft nog twee. Henk Vos en Roberto Bisconti maakten de overige Standardgoals. Jacky Munaron verdedigde toen het doel van Standard. Hij blikt graag terug: “Het was zo een dag waarin alles lukte. Elke pass, elke actie, elke center... En Wilmots stond daar. Ik denk dat de eerste bal die hij raakt, binnen was. Hij scoorde met de kop, met links en rechts… We ‘zwansten’ er nadien nog om. Marc, was een hattrick niet genoeg? Kon je niet drie andere goals voor een andere match opsparen? En we waren toch ook wat boos. Want in onze verdediging was het ook ‘olé, ole’. Maar de fans genoten van zo’n vooroorlogse uitslag met een superatmosfeer. Alleen de keeper van AA Gent vond het wellicht iets minder plezant.” (lees verder onder de foto)

24 jaar oud was Wilmots tijdens de bewuste match. Volgens onze journalist ter plekke toen speelde Wilmots zich met zijn opvallende prestatie in de kijker van bondscoach Paul Van Himst voor de Rode Duivels. Munaron herinnert zich de gedrevenheid van de jonge Wilmots in die periode bij Standard: “Marc wist wat hij wou: scoren en de beste zijn. Dat is geen gebrek. Hij pushte Standard tot het uiterste. En als hij op training niet genoeg gescoord had, wou Marc nog nablijven om centers binnen te shotten of één-tegen-één-acties te oefenen. Hij was constant bezig met zijn vak. Als hij die drie witte palen ziet, moet hij schieten.” Voor een doelman kende Marc weinig of geen genade, zegt Munaron: “Ik speelde liever met dan tegen hem. Als hij op doel afstormde, trok hij zijn voeten niet terug. Een volley van Marc vanop twee meter, was op mijn neus of in de netten (lacht).” (lees verder onder de foto)

Een volley van Marc vanop twee meter, was op mijn neus of in de netten Doelman Jacky Munaron, ploegmaat van Wilmots in 1993 bij Standard

Voor zijn vijftigste verjaardag wenst Munaron zijn ploegmaat van toen het allerbeste: “Marc, welkom in tram 5. Tram 6 wacht op je (lacht). Het voornaamste is een goede en lange gezondheid. Ik weet niet wat zijn ambitie is, maar ik wens hem een mooie ploeg of ergens en nationale ploeg om te trainen.”

Marc, ik wil je feliciteren voor je positieve bilan in je eerste vijftig jaar, en wens je ‘bonne chance’ voor je volgende vijftig jaren Mentor en ex-(bonds)coach Robert Waseige

Dezelfde boodschap krijgt Wilmots van Robert Waseige. De nu 79-jarige ex-bondscoach en ex-trainer van Standard gold als de leermeester van Wilmots. Samen beleefden ze een sportieve piek op het WK in 2002 met de achtste finale tegen Brazilië, Waseige was later een voorvechter om Wilmots bij de nationale ploeg als bondscoach aan te stellen. Voor zijn vijftigste verjaardag heeft hij mooie woorden over: “Marc, ik wil je feliciteren voor je eerste vijftig jaar en ‘bonne chance’ zeggen voor je volgende vijftig jaar. Je bilan is positief. Ik vind je een zuiver mens, altijd naturel gebleven en een goede vader voor je familie. Mijn vrouw zegt al eens dat Marc mijn vierde zoon had kunnen zijn. Ik zou blij zijn als je in het voetbal nog een mooie opportuniteit krijgt. Mijn vrouw en ik omarmen je en je familie uit heel het hart.”

Overzicht meeste goals in één competitiematch eerste klasse

8 goals

Richard Van Accolyen (1928-1929) | Tilleur FC - RC Gent 3-9

Bernard Voorhoof (1939-1940) | Lierse - E. Aalst 17-1

7 goals

Maurice Vertongen (1909-1910) | Union SG - Antwerp FC 11-0

Emiel Van den Berghe (1929-1930) | Standard - FC Brugge 3-12

Florent Lambrechts (1935-1936) | Antwerp FC - Berchem Sp 11-0

Jean Smets (1941-1942) | Tilleur FC - Boom FC 14-2

Albert De Cleyn (1942-1943) | FC Mechelen - Racing CB 7-1

6 goals

Vahram Kevorkian (Arm) (1908-1909) | Beerschot - FC Luik 16-0

Albert De Cleyn (1934-1935) | FC Mechelen - Lyra 12-2

Rik Coppens (1954-1955) | Beerschot - Tilleur FC 9-1

Erwin Vandenbergh (1979-1980) | Lierse SV - SC Hasselt 7-0

Zvonko Varga (Ser) (1988-1989) | FC Luik - Beerschot 6-1

Marc Wilmots (1992-1993) | Standard - AA Gent 8-4

Wesley Sonck (2002-2003) | Genk - KV Mechelen 9-0