Marc Wilmots: “Als ik terugkeer naar België, zal het bij Standard zijn” ABD

16 mei 2020

21u55

Bron: RTBF 1 Belgisch voetbal Marc Wilmots (51) heeft zijn liefde voor Standard nog maar eens onderstreept. “Als ik terugkeer naar België, zal het bij Standard zijn”, zegt hij in een telefonisch interview aan de RTBF. Daarmee weerlegt hij ook meteen de geruchten dat hij kandidaat-trainer zou zijn bij Antwerp.

In december vorig jaar trok Marc Wilmots de deur bij de Iraanse nationale ploeg na zeven maanden achter zich dicht. Een beslissing die hij zelf nam, omdat er “afspraken niet nagekomen waren”. Lees: hij werd niet uitbetaald. “Ik heb intussen een klacht ingediend bij de FIFA. De zaak loopt en ik wacht op het verdict”, aldus Wilmots vanuit lockdown in Bordeaux.

De ex-bondscoach van de Rode Duivels verscheen de voorbije dagen in enkele media als kandidaat-trainer bij Antwerp, dat afscheid neemt van Bölöni. Maar Wilmots ontkent formeel. “Mijn managers zoeken een nieuwe club voor mij. Ik heb al enkele aanbiedingen op zak, maar het is afwachten. Als ik terugkeer naar België, zal het wel bij één club zijn: Standard. Dat is de club van mijn hart die me veel heeft bijgebracht en me altijd heeft gesteund. Zelfs na mijn afscheid bij de nationale ploeg in 1994 bleef het publiek geweldig. We konden het altijd goed met elkaar vinden, het is een interessante club.”

“Momenteel er is iemand anders trainer van Standard (Michel Preud’homme, red.). Je kan nooit zeggen dat je zin hebt om naar die club te gaan of een andere, want alles hangt af van de omstandigheden”, besluit Wilmots. “Er zijn contracten die nageleefd moeten worden. Alles moet op zijn plaats vallen en goed aanvoelen, voor de club en trainer.”

