Marc Degryse maakt balans op en blikt vooruit: "Met deze ploeg haalt Club opnieuw 0 op 18 in Champions League" Stephan Keygnaert

12 mei 2018

08u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal 'It Ain't Over Till It's Over', zong ooit Lenny Kravitz, maar dat is niet aan onze huisanalist Marc Degryse besteed. Marc is nu wel zeker: "Club Brugge wordt de verdiende kampioen." We kunnen dus allemaal even verpozen. Marc ging gisteren alvast golfen. En maakte op het terras van Damme Golf & Country Club de balans op: "AA Gent moet Preud'homme wegkapen voor de neus van Standard."

Marc, wat onthoud je van Charleroi-Club Brugge?

"Club stond bij de rust met de rug tegen de muur. Ik had niet het gevoel: dit zetten ze makkelijk recht. De keuze van Leko om te starten zonder Vanaken vond ik gewaagd én vreemd - ik had het niet gedaan. Per slot van rekening zijn het Vormer en Vanaken die Club kampioen zullen maken. Om dan één van de twee aan de kant te laten... Temeer omdat het alternatief, Clasie, na Nieuwjaar nauwelijks gespeeld had. Leko speelde met vuur."

Mazzu had gelijk na afloop - als Vormer niet ineens die vrijschop magistraal in doel borstelt, kan Club vandaag misschien nóg aan het beuken zijn, toch?

(knikt) "Vormer is ronduit spectaculair. Geen enkele andere middenvelder in België staat op de foto."

Wat is je les uit Anderlecht-Standard?

"Anderlecht had kúnnen winnen, net zoals ín Standard. Standard had net zo goed kunnen verliezen in Anderlecht, in Gent, en in Brugge. Kijk, ploegen van Hein zijn ploegen waar het collectief gewone spelers beter maakt. Maar Carcela en Edmilson zijn spelers die het collectief beter maken. Dat heet 'klasse'. En éigenlijk horen zulke spelers bij Anderlecht."

