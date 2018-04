Marc Coucke wil nieuw stadion bouwen in Neerpede Redactie

17 april 2018

10u50 87 Belgisch Voetbal Marc Coucke, voorzitter van Anderlecht, denkt eraan om een nieuw stadion te bouwen in Neerpede, naast het oefencomplex van de Brusselse club. Dat meldt de VRT.

Coucke doet de uitspraak in een reportage van 'Pano', die morgen wordt uitgezonden. De Anderlecht-voorzitter sluit een andere locatie in het Brusselse voor het te bouwen stadion evenwel niet uit. Ook een uitbreiding van het Vanden Stockstadion blijft tot de mogelijkheden behoren.

"Qua omsluiting" is Neerpede een goeie optie volgens Coucke: vlakbij de Ring rond Brussel, nabij twee metrostations en op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Een andere mogelijkheid is "een heel andere plaats ergens in het Brusselse". Tot slot zou ook het Vanden Stockstadion gerenoveerd kunnen worden. "Dat is in België vaak de gemakkelijkste oplossing, maar nooit de goedkoopste", aldus Coucke daarover.

Of de nieuwe voetbaltempel er heel snel zal komen, is een andere vraag. Coucke liet zich recentelijk ontvallen dat hij paars-wit over vijf jaar nog altijd in het Vanden Stockstadion ziet voetballen.

Na zijn aanstelling als voorzitter van Anderlecht had Coucke meteen duidelijk gemaakt dat een constructie zoals bij het (geflopte) Eurostadion - Anderlecht was een tijdlang in de running als kandidaat-huurder - voor hem absoluut geen optie was. "Ik stel vast dat het als club veel beter is om je stadion in eigen beheer te hebben", zei Coucke toen. "Het is goedkoper, de indirecte kosten zijn lager en er zijn extra inkomsten voor de eigenaar."

Londens warenhuis

In 'Pano' doet Coucke tegelijk ook voor het eerst uit de doeken hoe hij de overname van de club bedisselde met zijn zakenpartner en vriend Joris Ide. De winkelrekken van een Londens warenhuis fungeerden daarbij zowaar als decor.

"Joris zat tussen twee rekken waar net niemand anders was", zegt Coucke. "Ik zag mijn kans schoon en zei hem: Joris, ik denk dat ik ga meedoen om Anderlecht te kopen. Als ik het doe, doe jij mee? 'Ja', antwoordde hij." Coucke en Ide kwamen een prijs overeen en beloofden elkaar extreme discretie. Coucke: "Twee maanden later heb ik Joris gesms't met de boodschap: 'We've got it!'."