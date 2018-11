Marc Coucke trotseert de storm: “Wie in een existentiële crisis als eerste durft veranderen, zal zegevieren” Jeroen Bossaert en Niels Vleminckx

24 november 2018

07u58

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal Het stormt in het Belgisch voetbal. Veel clubleiders trekken voorlopig hun paraplu open en wachten tot het weer droog wordt, maar Marc Coucke heeft die keuze niet. Als voorzitter van de Pro League en eigenaar van Anderlecht staat hij vol in de regen. Zijn pak is ondertussen drijfnat. “De uitdagingen zijn groter dan ik dacht, maar het schrikt mij niet af.”

Sinds het voetbalschandaal losgebarsten is, hullen veel clubleiders zich in stilzwijgen. Waarom heeft u besloten om te praten?

“Ik vond het een rare situatie na de vergadering van de Pro League afgelopen maandag. We hadden besloten om enkel via een communiqué te reageren, maar toen ik beneden kwam, zag ik zeker twintig journalisten staan. En ik moest die passeren zonder uitleg. Dat was ambetant. Zeker omdat iedereen mij tot mijn auto bleef achtervolgen. Dan komt het bijna over alsof je iets te verbergen hebt. Het leek wel ‘In De Gloria’. Dus bon, ik wil mij niet verstoppen.”

