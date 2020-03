Marc Coucke: “Sommige Anderlecht-spelers leverden spontaan meer dan één maandloon in” GVS

27 maart 2020

12u51

Bron: Blijf in uw Kot 10 Belgisch voetbal Marc Coucke hoopt dat er geen overhaaste beslissing valt over hoe het verder moet met onze Belgische competitie. “Het zou zonde zijn om er nu voor te kiezen dat we de competitie afsluiten en we binnenkort te horen krijgen dat ze internationaal hebben besloten om wél te hervatten”, zegt hij in het VTM-programma ‘Blijf in uw Kot’. De Anderlecht-voorzitter gaf ook mee dat sommige spelers spontaan meer dan één maandloon inleverden.

Marc Coucke weet dezer dagen wat doen. Niet alleen is het bij zijn farmaceutische bedrijven drukker dan ooit, als Anderlecht-voorzitter zit hij ook nog eens midden in de discussie over hoe nu verder moet met onze Belgische competitie. “Laat ons duidelijk zijn: de volksgezondheid is prioriteit nummer één. Daar zijn al onze clubs het over eens”, zegt Coucke. “Op de vraag óf en hoe we het seizoen afwerken, is er uiteraard wel discussie. Ook op internationaal niveau wordt daar over nagedacht en worden er allerlei ideeën opgeworpen. De ene wil het seizoen afsluiten op 30 juni, de andere verlengen tot 31 juli, 31 augustus of zelfs november. Je hoort allerlei zaken.”

“Daarom vind ik het verstandig om over het Belgische voetbal nu nog geen beslissing te nemen. Het zou zonde zijn om er nu voor te kiezen om het seizoen af te sluiten en binnenkort te horen dat er op internationaal vlak gekozen wordt om vanaf een bepaalde datum de competities wél te hervatten. Want ik ben er zeker van dat mensen voetbal willen zien en die ontspanning nodig hebben - ook al zou het dan eventueel zijn zonder publiek. Dat is niet ideaal, maar het is beter dan niets.”

We waren een van de favorieten om desnoods via play-off 2 dat laatste Europees ticket te grijpen. Dat zou voor ons een wereld van verschil maken. Wij hoopten daarop. Marc Coucke

Ook voor Anderlecht stond er nog wat op het spel. “We waren een van de favorieten om desnoods via play-off 2 dat laatste Europees ticket te grijpen. Dat zou voor ons een wereld van verschil maken. Europees voetbal voor die jonge gasten: fenomenaal. Wij hoopten daarop. Als alles wordt stopgezet, hebben we niets. Dat is de realiteit. Als er toch nog gespeeld wordt, willen we alle matchen winnen. Maar dit staat momenteel niet in mijn top 1.000 van prioriteiten.”

Maandloon

De spelers van Anderlecht kwamen eerder tot een akkoord om het salaris van de maand april te laten vallen. De club wil in deze bizarre tijden zo drie miljoen euro besparen. “Er vallen heel wat inkomsten weg in allerlei sectoren, dus ook in het voetbal. Karel Van Eetvelt (CEO, red.) en zijn team hebben samen met Kompany - die daaraan ongelofelijk heeft meegewerkt - en de andere directieleden een oplossing uitgewerkt waarbij de staat geen frank moet betalen. Want de spelers krijgen al sociale voordelen van de overheid. Daarom geen technische werkloosheid - waar de overheid wél moet betalen - maar wel het inleveren van een maandloon. Sommige spelers boden zelfs spontaan de inlevering van meer dan één maandloon aan.”