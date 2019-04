Marc Coucke: “Ik stop als voorzitter Pro League” SK

19 april 2019

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 51 Belgisch voetbal Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft beslist om zijn mandaat als voorzitter van de Pro League per direct neer te leggen.

“Ik heb de CEO van de Pro League, Pierre François, ingelicht”, zegt Coucke. “Mijn mandaat kost heel veel energie en tijd. Ik denk dat ik die tijd beter in Anderlecht kan stoppen – hier is meer werk dan gedacht. Maar vooral vind ik dat ik té vaak in een conflict of interests terechtkom. Stel dat Anderlecht vijfde eindigt in play-off 1 en Mechelen wint de beker – dan beslist ik mee op bondsniveau of Anderlecht al dan niet Europees speelt (in geval van veroordeling van KV Mechelen in operatie-Propere Handen, red.). Dat kán niet. Ik pleit ervoor opdat mijn opvolger een onafhankelijk iemand wordt.”

“Graag bedank ik Pierre François en zijn medewerkers. We hebben het voorbije jaar op een uitstekende manier kunnen samenwerken. Ik bedank ook de collega’s van de andere Pro League-clubs voor de constructieve houding en hun vertrouwen tijdens de uitvoering van mijn mandaat. Ik ben ervan overtuigd dat we samen het Belgisch voetbal verder eendrachtig zullen dienen op de best mogelijke manier. Soms vind je de job van je leven…maar moet je uit voortschrijdend inzicht vaststellen en toegeven dat niet altijd alle puzzelstukken kunnen samenvallen.”

Coucke volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op als voorzitter van de Pro League, maar stelt zijn mandaat dus nog geen jaar later opnieuw ter beschikking.

Marc Coucke stelt zijn mandaat als Voorzitter van de Pro League ter beschikking. "Nood aan een onafhankelijke Voorzitter in het algemeen belang van het Belgische voetbal."

Pro League bedankt Coucke

Het management van de Pro League heeft Marc Coucke bedankt voor zijn “oprechte inzet voor het algemene belang van het Belgisch profvoetbal en niet-aflatende steun” als voorzitter van de profclubs.

“Het management van de Pro League nam kennis van het voornemen van zijn voorzitter Marc Coucke om zijn mandaat als president van de organisatie neer te leggen”, klinkt het in een persbericht. De Pro League respecteert die keuze, “Echter niet zonder zijn grootste appreciatie uit te spreken over de engagementen die de voorzitter het voorbije jaar nam als voorzitter van de vereniging van profclubs.”

“De Pro League wil daarom Marc Coucke danken voor zijn oprechte inzet voor het algemene belang van het Belgisch profvoetbal en zijn niet-aflatende steun, zeker in de moeilijkere momenten die het Belgisch voetbal kende in het voorbije jaar.”

