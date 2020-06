Marc Brys is nieuwe coach OHL en speelt meteen de promotiefinale tegen ex-club Beerschot: “Ik kijk uit naar dat matchke” HML

16 juni 2020

15u43 30 Belgisch voetbal Marc Brys (58) is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Hij volgt de vorige week ontslagen Vincent Euvrard op en tekende een contract voor twee seizoenen. Zijn eerste opdracht bestaat er in de ploeg voor te bereiden op de return van de promotiefinale van 2 augustus tegen Beerschot.

Brys kent Beerschot heel goed. De Antwerpenaar was er trainer van 2003 tot 2005, van 2006 tot 2007 en van 2016 tot 2018. Twee jaar geleden verloor hij met Beerschot in extremis de promotiefinale tegen Cercle Brugge, waarna hij hoofdcoach werd van Sint-Truiden. In november van vorig jaar moest hij daar opstappen. In zijn bijna twintig jaar lange carrière als hoofdcoach was hij ook actief bij Berchem Sport, Deinze, Moeskroen, KV Mechelen, FC Eindhoven, Den Bosch en de Arabische clubs Al Faisaly en Al Raed.

Mijn voorganger Vince Euvrard heeft hier goed werk geleverd, waar ik kan verder kan op bouwen. Marc Brys

Vorige week zag het er naar uit dat Brys aan de slag zou gaan bij Cercle Brugge, maar hij koos dus voor OHL. “Ik maakte een analyse over de sterke en zwakkere punten van de club. De sterke overtuigden mij. Hier is een enorm potentieel voorhanden. OHL is een stabiele club, de speelvelden en andere accommodaties, de technische data: allemaal meer dan eerste klasse waardig. Bovendien kan OHL terugvallen op de knowhow van Leicester City. Na gespreken met CEO Peter Willems en TD Wim De Corte wist ik dat ik hier goed werk zou kunnen leveren. En na een diepgaand videogesprek met voorzitter Aiywatt Srivaddhanaprabha was ik helemaal overtuigd. Een man met passie en een hart voor zijn club, die alles over OHL weet en die een visie heeft. Hij stelde mij moeilijke to-the-point-vragen. Ik wil helpen zijn ambities met deze club waar te maken”.

Tenzij de Pro League door uitspraken van het BAS- en/of de Raad voor Mededinging alsnog zou beslissen dat de return van de promotiefinale toch niet gespeeld wordt, is de eerste opdracht van Marc Brys dus een match op leven en dood tegen een ploeg waar hij ruim vier jaar coach was. Met een 1-0-achterstand uit de heenmatch en met een kleine spelerskern, hoewel de kans bestaat dat het contract van de 13 spelers van wie het contract op 30 juni verloopt, tot 2 augustus kan verlengd worden. “Ik kijk uit naar dat matchke” (lacht). “Dat wordt hoe dan ook een historische wedstrijd voor OHL. En ook al zou ik maar op een kleine kern kunnen terugvallen, daar zit nog veel potentieel in. Mijn voorganger Vince Euvrard heeft hier goed werk geleverd, waar ik kan verder kan op bouwen. Dat ik tegelijkertijd een ploeg moet klaarstomen die één of twee weken na die promotiereturn al aan de competitie moet beginnen, is te gek voor woorden. Maar het is nu eenmaal zo, we gaan er het beste van maken.”

Marc Brys brengt zijn assistenen Issane Charai, Bart Van Lancker en Bram Verbist mee. Bij OHL mag van de staf van Vince Euvrard alleen Jo Mununga blijven. Hans Visser, José Jeunechamps en keepertrainer Gerry Oste worden bedankt.

