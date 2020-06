Marc Brys is de nieuwe coach van OH Leuven Redactie

16 juni 2020

15u43 24 Belgisch voetbal Marc Brys is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. De 58-jarige Antwerpenaar, die de ontslagen Vincent Euvrard opvolgt, moet de club naar 1A leiden.

Marc Brys wordt vanavond voorgesteld als coach van OH Leuven. Zijn eerste opdracht wordt de club naar de Jupiler Pro League loodsen. OHL speelt op 2 augustus de return van de promotiefinale in 1B tegen Beerschot. De Ratten wonnen de heenmatch met 1-0.

Brys was drie keer trainer van Beerschot (2003-2005, 2006-2007 en 2016-2018). In november 2019 werd hij nog ontslagen bij STVV. Daarnaast coachte hij in het buitenland in Saoedi-Arabië (Al-Faisaly FC en Al Raed Saudi Club) en Nederland (FC Eindhoven en FC Den Bosch). Tussen 2010 en 2012 was hij trainer van KV Mechelen.

