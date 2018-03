Marc Brys: "Die penalty is waanzin" Redactie

10 maart 2018

23u34 7 Belgisch Voetbal Marc Brys baalde na afloop van het promotieduel dat voor Beerschot-Wilrijk een dramatische afloop kende.

"Ik had met een nederlaag kunnen leven, maar niet als dat op deze discutabele manier gebeurt", aldus Brys. "Die strafschop is een fase waarin je beslist over promotie of niet, dan moet je wel zeker zijn als scheidsrechter. Ik heb de beelden van de penalty gezien. Ik denk dat het onmogelijk is om concreet te zeggen of het fout is of niet. Die kerel is vallende en wordt op dat moment getackeld, dit is waanzin. Cercle was vandaag beduidend beter, maar ondanks deze wedstrijd vind ik dat wij verdienden om te promoveren."