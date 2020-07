Mannaert na Algemene Vergadering: “Voetbal wordt niet enkel op planeet België gespeeld” Redactie

07 juli 2020

17u45 0 Jupiler Pro League Gisteren besliste Club Brugge om uit de Raad van Bestuur van de Pro League te stappen. Algemeen manager Vincent Mannaert liet dat gisteren in een e-mail weten aan de andere profclubs. Mannaert was vandaag wel aanwezig op de Algemene Vergadering in Diegem en duidde de beslissing. “Er is een gebrek aan visie en een concreet beleidsplan.”



Vincent Mannaert gaf bij het verlaten van het Crowne Plaza Hotel in Diegem wat tekst en uitleg bij de beslissing om niet meer in de Raad van Bestuur van de Pro League te zetelen. “We willen een signaal geven. Wat ons betreft moet het veel meer gaan over inhoud in plaats van wie wanneer waar in zetelt. Er is nu een nieuwe Raad van Bestuur. Ik heb mijn oproep nog eens herhaald en we zullen zien of het de komende weken zal gaan over inhoud.”

“We staan voor enkele grote uitdagingen, om te beginnen hoe we zullen omgaan met Covid-19. We spelen ook niet enkel voetbal op de planeet België, maar dat is een internationaal gegeven. Het kan natuurlijk niet dat je voor elk klein punt er continu verschillende meningen op na houdt en dat je elke genomen beslissing nadien weer in vraag stelt. Het wordt tijd dat we onszelf eens grondig laten doorlichten door externen. Aan de reacties heb ik gehoord dat veel mensen er hetzelfde over denken. We moeten onszelf heruitvinden, want zo verder gaan heeft geen zin. Dan is er geen sprake van een belangenvereniging.”

