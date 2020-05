Manager vrouwenvoetbal KBVB: "Uitbreiding van zes naar tien teams grotere stap dan verwacht” Redactie

01 mei 2020

10u40 0 Belgisch voetbal De uitbreiding van de Super League van zes naar tien vrouwenteams was ook voor Katrien Jans, manager van het vrouwenvoetbal binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond, een aangename verrassing. Toch denkt Jans dat er op middellange termijn nog groeimarge is. "Maar we mogen niet te snel willen gaan. Nu moeten we eerst een kwalitatieve competitie uitbouwen."

De KBVB zette in samenwerking met de Pro League het vrouwenvoetbal afgelopen zomer echt op de kaart. Surfend op het succes van de Red Flames werkte Katrien Jans een plan uit, vooral om meer vrouwen en meisjes aan het voetballen te krijgen. Werken aan de basis, heette het, maar intussen groeit ook het elitevrouwenvoetbal. Volgend seizoen gaat de Super League van zes naar tien clubs.

De Super League heeft zeker nog groeimarge, maar we mogen niet te snel willen gaan. Laat de clubs eerst uitbouwen zodat ze een professionele omkadering hebben en de meisjes voldoende kunnen trainen. Dat is ook essentieel voor hun ontwikkeling Katrien Jans

"Daar zijn we heel blij om. Het is al een paar jaar onze droom dat de Super League zou uitbreiden, maar clubs konden of durfden die stap niet zetten. Nu zien we daar een kentering. Meer clubs durven inzetten op een professionele omkadering voor vrouwen", aldus Jans. Dat de Super League opgenomen werd in het tv-contract van de Pro League - binnengehaald door Eleven Sports - speelt ongetwijfeld een rol. "Maar het is meer dan dat. In België staat het vrouwenvoetbal beter op de kaart. Er komt meer aandacht voor. Daarnaast is er ook vanuit de KBVB en de Pro League meer financiële ondersteuning. Dat trok er een aantal over de streep."

Jeugd

Jans pleit er nu voor om de Super League, maar ook de niveaus daaronder, kwalitatief uit te bouwen. "De stap die we nu zetten is groter dan we hadden vooropgesteld. We hoopten op een Super League met acht ploegen, maar zijn natuurlijk heel blij met tien clubs", zegt Jans. "Nu moeten we ervoor zorgen dat die competitie ook kwalitatief is. Stap voor stap moeten we bouwen aan een sterke competitie, met alles erop en eraan. Onze clubs moeten zich ontwikkelen en er moeten voldoende speelsters zijn. We maken nu deel uit van het tv-contract, maar moeten ook van de Super League een echt merk gaan maken met een eigen identiteit. Het vrouwenvoetbal staat nog in zijn kinderschoenen. We zijn stappen aan het zetten, maar we moeten nog een lange weg afleggen."

De manager vrouwenvoetbal ziet op middellange termijn wel nog groeimarge voor de Super League en de eerste en tweede nationale afdeling. "Er is namelijk veel goede jeugd in aantocht. Op de detectiedagen voor de U15 zaten we aan 111 meisjes, terwijl dat er een paar jaar terug amper twintig waren. Er zit talent aan te komen dat hopelijk ooit doorstroomt naar die Super League", vertelt Jans. “De Super League heeft zeker nog groeimarge, maar we mogen niet te snel willen gaan. Laat de clubs eerst uitbouwen zodat ze een professionele omkadering hebben en de meisjes voldoende kunnen trainen. Dat is ook essentieel voor hun ontwikkeling."

Mythische Fallonstadion

Met White Star en Eendracht Aalst zijn er twee nieuwkomers in de Super League die niet gelinkt zijn aan een profclub in het mannenvoetbal. "White Star is een honderd procent vrouwenclub met een hele mooie werking. Ze spelen in het mythische Fallonstadion, qua infrastructuur zit dat goed. Eendracht Aalst heeft ook een mooi verleden. Beide clubs kunnen een vaste waarde in het profvoetbal worden", meent Jans. Of ze meteen mee zullen kunnen? "De vrouwenteams die gelieerd zijn aan een professioneel mannenteam kunnen natuurlijk terugvallen op een uiterst professionele omkadering, met knowhow en infrastructuur die al aanwezig is. Maar ook Aalst en White Star kunnen iets moois opzetten vanuit hun ervaring van het verleden. De Super League mag geen kopie worden van de mannencompetitie. Er moet ruimte blijven voor andere clubs, want iedereen kan zich uiteindelijk professionaliseren.”

