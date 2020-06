Man City koopt 18-jarig Bulgaars talent voor tweedeklasser Lommel: kostprijs 2,5 miljoen euro Kristof Terreur

28 juni 2020

15u24 10 Belgisch voetbal Lommel heeft zijn eerste aanwinst via de City Group beet. De 18-jarige middenvelder Filip Krastev tekent tot 2025.

De onderhandelingen met de City Group over het jonge talent zijn helemaal afgerond – City zou 2,5 miljoen euro betalen. Krastev blijft wel nog tot het eind van het jaar voor zijn Bulgaarse werkgever voetballen. De speler tekent tot 2025. Hij komt officieel in de boeken in Limburg. De City Group stalt hem meteen in Lommel, zonder huurconstructie met de moederclub.

Krastev is Bulgaars international onder 19. De technisch onderlegde middenvelder heeft al 25 competitiematchen op de teller bij Slavia. Slavia voorzitter Ventseslav Stefanov: “Zijn testen bij Manchester City waren goed. Ze wilden hem er heel graag bij. Tot het eind van het jaar blijft Filip bij ons. We vragen de media hem met rust te laten.”

Lommel maakt sinds vorige maand deel uit van de City Group, de overkoepelende groep rond Manchester City. Het is afwachten welke talenten ze nog richting Gestelsedijk sturen.