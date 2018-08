Malinwa-fans misdragen zich meteen in 1B: OH Leuven - KV Mechelen minutenlang stilgelegd



ABD

04 augustus 2018

18u56

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal OH Leuven en KV Mechelen hebben op de eerste speeldag van de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld. Frédéric Duplus en Mathieu Cornet zorgden voor de doelpunten. De bezoekende supporters misdroegen zich. Ze troffen halverwege de tweede helft Leuven-doelman Thamsatchanan met een flesje, waarna de partij tien minuten stillag.

OH Leuven en KV Mechelen begonnen hun openingswedstrijd met een lange studiefase. De eerste kans kwam er pas even voor het halfuur toen Storm de vuisten van Leuven-doelman Thamsatchanan testte. KV Mechelen was baas, maar het was Leuven dat desondanks op voorsprong kwam. Vijf minuten in de toegevoegde tijd van de eerste helft profiteerde Duplus van geharrewar in de Mechelse defensie om de 1-0 ruststand op het bord te zetten.

Na de pauze was het meteen hommeles. Thamsatchanan werd geviseerd door het bezoekende publiek en kreeg zelfs een flesje water tegen het hoofd gegooid. De Thai ging neer en de partij werd iets meer dan tien minuten stilgelegd. KVM drong nadien nog aan voor de gelijkmaker, en dat resulteerde finaal in de 1-1 van Cornet. De spits profiteerde twee minuten voor tijd van een slechte controle van ploegmakker Engvall om alsnog de verdiende gelijkmaker op het bord te zetten.

Gisteren opende promovendus Lommel SK de Proximus League met een 1-0-zege tegen Union. Later vandaag (om 20u30) volgt nog een duel tussen Westerlo en Roeselare. Morgen (om 16u00) sluiten Tubeke en Beerschot Wilrijk de openingsspeeldag in 1B af.

Spelers naar binnen. Match stilgelegd. #kvmechelen #OHLKVM pic.twitter.com/jY7vGWFzOy Axel Brisart(@ AxelBrisart) link

Triestig: wedstrijd #ohlkvm stilgelegd in 59ste min door agressief gedrag sommige KVM supporters. Voetbal kan zoveel mooier zijn dan dit. 😤 pic.twitter.com/Um3J6WNlvV Lorin Parys(@ lorinparys) link

55' Vanuit het KV-vak zou een voorwerp gegooid zijn. Doelman Thamsatchanan gaat voor dood neer. #ohlkvm pic.twitter.com/xwAfVP4RtE Radio Reflex(@ radioreflex) link