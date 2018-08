Malinwa-fans misdragen zich meteen in 1B: OH Leuven - KV Mechelen minutenlang stilgelegd



04 augustus 2018

Het duel tussen OH Leuven en KV Mechelen in 1B heeft tien minuten stilgelegen. Supporters van Malinwa bekogelden de Leuvense doelman Kawin Thamsatchanan. Ook na een waarschuwing van scheidsrechter Nathan Verboomen bleven de KVM-fans bekertjes bier naar de keeper werpen. Het sein voor de ref om de spelers naar de kleedkamer te verwijzen. Match gestaakt. Het gebeurde tot groot ongenoegen van spelers van KV Mechelen - Malinwa stond 1-0 in het krijt op dat moment. Onder anderen kapitein en nieuwkomer Onur Kaya probeerde de fans te kalmeren. Tevergeefs.