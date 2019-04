Malinovskyi riskeert zeven (!) speeldagen schorsing na rode kaart tegen Gent, ongeloof bij Racing Genk Redactie

08 april 2019

17u30 49 Belgisch voetbal Ruslan Malinovskyi dreigt aan zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen AA Gent een zware schorsing over te houden. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft besloten om de middenvelder, die zeven speeldagen schorsing en een boete van 7.000 euro riskeert, op te roepen.

De Oekraïense middenvelder loodste Genk met twee doelpunten voorbij AA Gent (2-1), maar moest diep in blessuretijd met rood naar de kant. Malinovskyi en Birger Verstraeten gingen na een fel duel beiden tegen de vlakte. Op de grond trapte de Oekraïner al dan niet opzettelijk tegen het hoofd van Verstraete. Scheidsrechter Visser was onverbiddelijk en trok de rode kaart.

Malinovskyi werd dus opgeroepen voor de actie en vrijdag (12 april) spreekt de Geschillencommissie zich uit. Als vrijdag een schorsing van vijf speeldagen of meer gevraagd wordt, dan mist Malinovskyi sowieso de topper tegen Club Brugge. Vanaf vijf speeldagen of meer is eventueel beroep dat Genk kan aantekenen immers niet opschortend. Bang afwachten dus voor de Limburgers wat er vrijdag uit de bus zal komen.

Bondsprocureur: “Zo’n trap hoort echt niet thuis op voetbalveld”

Bondsprocureur Kris Wagner gaat uit van “opzettelijk natrappen, die Verstraete zijn carrière kon kosten”. Ref Lawrence Visser noteerde in zijn scheidsrechtersverslag dat Malinovskyi zich in de richting van AA Gent-speler Birger Verstraete draaide en hem een “snelle, vrijwillige trapbeweging met studs in het aangezicht” verkocht. Omdat de Gentse middenvelder fel bloedde, achtte Visser het bewezen dat de fysieke integriteit werd aangetast.

Volgens het Bondsparket bevestigden de tv-beelden de versie van de scheidsrechter. “Malinovskyi gebaarde wel nog dat er niets aan de hand was en dat hem niets te verwijten viel. Vermoedelijk had hij gehoopt dat niemand de snelle trapbeweging zou hebben gezien”, luidt het.

Bondsprocureur Kris Wagner hekelt het vermeende heimelijk karakter van de beweging en gaat uit van natrappen. “Indien het gewoon een lichtjes onvrijwillig wiebelend been was, van iemand die weet hoe hij moet vallen om zich niet te bezeren, dan zou ten eerste dat been helemaal niet in die richting gegaan zijn, en ten tweede ook niet met een intensiteit die zo groot is dat men iemand tot bloedens toe verwondt. Hier was dus sprake van opzettelijk natrappen, vol in iemands gezicht, met de studs in de streek van de ogen.”

“Zo’n opzettelijke trap met de studs vol in iemands gezicht hoort echt niet thuis op een voetbalveld”, aldus Wagner in zijn motivering van de strafvordering. “Het oog is erg fragiel en het trappen met de studs naar iemans oogstreek is extra gevaarlijk. Met wat pech kan de oogbol hard geraakt worden en was Verstraetes carrière voorbij. Wie ziet uit slechts één oog, heeft immers geen normaal dieptezicht meer. Wat hier gebeurd is, is dus zeer erg. Het slachtoffer van de trap is, voor zover hij inderdaad geen schade aan zijn gezichtsvermogen heeft opgelopen, werkelijk aan een drama ontsnapt.”

Omdat de feiten zo ernstig zijn, aldus de bondsprocureur, wordt Malinovskyi rechtstreeks voor de Geschillencommissie gedaagd. Die buigt zich dus vrijdagnamiddag (12 april) in eerste aanleg over de zaak. Een gunstig disciplinair verleden zal KRC Genk niet kunnen inroepen, want het is al de vierde rode kaart in Limburgse loondienst. “Het is bovendien niet de eerste keer dat hij vervolgd wordt wegens natrappen”, aldus de procureur.

Ongeloof bij Racing Genk

Racing Genk heeft inmiddels vol ongeloof gereageerd op de oproeping van het bondsparket. Malinovskyi moest in de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen AA Gent (2-1) diep in blessuretijd met rood naar de kant, nadat hij met zijn studs het hoofd van Gent-middenvelder Birger Verstraete raakte.

“Met nog exact 7 speeldagen af te werken in Play Off 1 reageert KRC Genk vol ongeloof”, klinkt het in een persbericht van de club. “De uitsluiting van Malinovskyi kwam er in de 94ste minuut tijdens de wedstrijd KRC Genk - KAA Gent. Na een overtreding op Ruslan kwam hij ten val. Door die val raakte hij het aangezicht van Birger Verstraete ongelukkig met zijn linkervoet. Van kwaad opzet kan dus geen sprake kan zijn. De studs van zijn voetbalschoen zorgden jammer genoeg voor een wonde waarna de scheidsrechter Malinovskyi rood gaf.”

“KRC Genk was gedurende het hele seizoen de meest faire ploeg van het land (minste fouten gemaakt, minst aantal gele en rode kaarten)”, vervolgden de Limburgers. “Play Off 1 zorgt opnieuw voor absoluut topvoetbal in de Jupiler Pro League, met zes ploegen die strijden om het hoogst haalbare en honderdduizenden Belgen die wekelijks genieten van voetbal van de bovenste plank. Aanstaande vrijdag bepaalt de geschillencommissie de uiteindelijke straf en krijgt KRC Genk de kans om haar speler te verdedigen. Voor de club is vrijdag maar één uitspraak de juiste: vrijspraak.”

De Condé geschrokken van vordering voor Malinovskyi: “Enkel vrijspraak is correct”

Ook het bestuur en de technische staf van KRC Genk reageerde maandag vol ongeloof op de mogelijk zware schorsing voor middenvelder Ruslan Malinovskyi na zijn rode kaart tegen AA Gent. “We blijven positief, maar dit slaat in als een bom”, aldus sportief directeur Dimitri De Condé.

“Ongeloof heerst bij iedereen. We hadden de vrijspraak verwacht. Dat Malinovskyi er nu zeven riskeert, is wel heel erg vreemd. Dit destabiliseert de club en hypothekeert onze hele voorbereiding op de topper tegen Club Brugge. Niemand had dit scenario verwacht”, reageert De Condé.

“Het zou ontzettend jammer zijn mocht dit gevolgen hebben voor de titelrace. De play-offs zijn spannend en alle clubs geven het beste van zichzelf. Ik hoop dat Genk zijn kansen op volle sterkte kan verdedigen. Dat zou gerechtigheid zijn”, gaat de sportief directeur voort. “Ruslan raakt Verstraete heel ongelukkig. Daardoor ontstond een klein wondje en raakt de ref misschien wat in paniek. Er zijn zwaardere fouten geweest in deze wedstrijd dan dit akkefietje.”

Vrijdag gaat De Condé zijn Oekraïense draaischijf wellicht zelf verdedigen aan de zijde van clubadvocaten en Malinoskyi zelf. “We blijven positief. We gaan nu bekijken hoe we ons op de best mogelijke manier kunnen voorbereiden op onze verdediging. We gaan ervan uit dat er geen enkele intentie is van Malinovskyi om Verstraete te raken. Dat zeg ik als sportief directeur van KRC Genk, maar ook als ex-voetballer. Daarom denken we dat vrijspraak het enige juiste vonnis zou zijn.”