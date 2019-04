Malinovskyi (Genk) riskeert zeven (!) speeldagen schorsing na rode kaart tegen Gent Redactie

08 april 2019

14u34 40 Belgisch voetbal Ruslan Malinovskyi dreigt aan zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen AA Gent een zware schorsing over te houden. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft besloten om de middenvelder, die zeven speeldagen schorsing en een boete van 7.000 euro riskeert, op te roepen.

De Oekraïense middenvelder loodste Genk met twee doelpunten voorbij AA Gent (2-1), maar moest diep in blessuretijd met rood naar de kant. Malinovskyi en Birger Verstraete gingen na een fel duel beiden tegen de vlakte. Op de grond trapte de Oekraïner al dan niet opzettelijk tegen het hoofd van Verstraete. Scheidsrechter Visser was onverbiddelijk en trok de rode kaart.

Malinovskyi werd dus opgeroepen voor de actie en vrijdag (12 april) spreekt de Geschillencommissie zich uit. Als vrijdag een schorsing van vijf speeldagen of meer gevraagd wordt, dan mist Malinovskyi sowieso de topper tegen Club Brugge. Vanaf vijf speeldagen of meer is eventueel beroep dat Genk kan aantekenen immers niet opschortend. Bang afwachten dus voor de Limburgers wat er vrijdag uit de bus zal komen.