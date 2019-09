Maleisiërs overspoelen Twitter-account KV Kortrijk: ook deze spelers deden sociale media van hun nieuwe club ontploffen AB/MGL

20 september 2019

17u15 0 Belgisch Voetbal KV Kortrijk bereikte vandaag een akkoord met de 17-jarige Maleisiër Hakim Luqman. En dat heeft het Twitter-account van de club geweten. Duizenden Maleisiërs overrompelen het account van KVK. Luqman is niet de eerste die een schokgolf veroorzaakt op de sociale media van z’n nieuwe club. Zij gingen hem voor:

:hourglass_flowing_sand: Incoming pic.twitter.com/sAb904SRP6 KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Guillermo Ochoa (Standard)

Facebook: 2.500.000

Twitter: 2.900.000

Instagram: 2.200.000

Intussen is hij teruggekeerd naar Mexico en speelt hij bij América. Maar Guillermo Ochoa (34) bracht een golf van voetbalgekte teweeg op de sociale media van Standard. Toen de doelman bij Standard tekende in 2017, kregen de Rouches er een pak volgers bij: 20.000 op Facebook, 25.000 op Twitter en 4.000 op Instagram. Daarnaast werden er zelfs Spaanstalige accounts van Standard aangemaakt zodat de Mexicaanse voetbalfans hun nationale doelman nog beter konden volgen.

Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan (RSC Anderlecht)

Facebook: 500.000

Twitter: 1.900.000

Instagram: 3.900.000

Anderlecht was in het seizoen 2015-2016 erg succesvol... op vlak van sociale media. En dat had de club vooral te danken aan de aanwezigheid van Trezeguet. De aanvaller is immens populair in zijn thuisland Egypte en zijn fans overspoelden de sociale mediakanalen van paars-wit. Op sportief vlak werd het echter geen geslaagd huwelijk. Trezeguet werd uitgeleend aan Moeskroen en mocht vorig jaar definitief vertrekken naar het Turkse Kasimpaşa. Momenteel speelt hij voor Premier League-club Aston Villa.

Mbwana Ally Samatta (Racing Genk)

Facebook: 78.000

Twitter: 132.000

Instagram: 1.100.000

De aanvoerder van de Tanzaniaanse nationale ploeg kwam in 2015 aan in Limburg en bracht, vooral op Instagram, een horde volgers mee. Samatta (26) ontpopte zich al snel tot doelpuntenmachine en is onmisbaar in de Genkse aanvalslinie. Deze week werd hij nog de eerste Tanzaniaan ooit die scoorde in de Champions League. In zijn thuisland is hij een voorbeeld voor vele jonge voetballers.

Ramin Rezaeian (KV Oostende)

Facebook: /

Twitter: /

Instagram: 1.600.000

Een ware PR-stunt van KV Oostende. In 2017 pakten de Kustboys uit met de transfer van Ramin Rezaeian. De Iraanse international, die toen meer dan één miljoen volgers had op Instagram, moest een sterkhouder worden bij KVO. Naast het veld was zijn overgang alvast meteen voelbaar: het Instagram-account van KVO kreeg een boost en ging van 7.000 naar ruim 11.000 volgers. Alleen werd het op het veld niet echt een voltreffer. Amper een jaar later werd z’n contract ontbonden. Tegenwoordig speelt de rechtsback voor het Qatarese Al Shahania.

Percy Tau (Club Brugge)

Facebook: 129.000

Twitter: 247.000

Instagram: 143.000

The Lion of Judah, zo wordt Percy Tau (25) genoemd in Zuid-Afrika. Tau is razend populair in zijn thuisland en sinds zijn komst bij Club, in juli, beheersen fanatieke Zuid-Afrikanen de sociale mediakanalen van de vicekampioen. In een klap kwamen er in totaal 40.000 volgers bij. De commentaren van fans zijn vaak hilarisch en Tau wordt verantwoordelijk geacht voor al het goede dat bij Club gebeurt. Zo schrijven ze de komst van Simon Mignolet en de contractverlenging van Hans Vanaken aan hem toe.

Meer over Instagram

sport

sportdiscipline

voetbal

Twitter

Facebook

sportevenement

Standard