Makelaarsvakbond BFFA zoekt in open brief toenadering tot Pro League: “Oprechte wens om Belgisch voetbal op te kuisen” MH

19 april 2019

19u09

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De voetbalmakelaarsvereniging BFFA heeft vandaag in een open brief de hand gereikt aan de Pro League om rond te tafel te gaan zitten. "Het is onze oprechte wens om een gestroomlijnd plan uit te tekenen met alle betrokken partijen om het Belgisch voetbal op te kuisen", schrijft voorzitter Jesse De Preter. De BFFA dreigt tegelijkertijd met juridische stappen.

De BFFA nodigt de Pro League uit om samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), spelersvakbond Sporta en de federale en regionale regeringen te overleggen over maatregelen die wantoestanden met makelaars aan banden moeten leggen. "Als de verschillende legislatieve niveaus niet samenwerken, zal er nooit iets veranderen aan de huidige situatie", klinkt het.

De Pro League werkte op eigen initiatief een reglement uit. De tekst wordt nu voorgelegd aan de besturen van de 24 profclubs, en moet op 6 mei goedgekeurd worden. De BFFA zou in het voorstel van de Pro League voldoende inbreuken op de sociale, burgerlijke en economische wetgeving ontdekt hebben, alsook verschillende belangenconflicten. De kersverse vereniging had vorige week al gedreigd om het plan via een rechter of tribunaal van tafel te vegen.

Maar de BFFA zal het voorstel voorlopig niet via het gerecht aanvallen, en reikt nogmaals de hand uit naar de Pro League. "We hebben een lijst opgesteld met alle juridische hiaten in het plan van de Pro League, maar we hebben twee keer zoveel tijd gestoken in het zoeken naar een oplossing. We hopen dat de Pro League positief reageert en wil samenwerken aan een echte oplossing."

“Imago van de Belgische voetbalindustrie staat op het spel”

Als de Pro League niet ingaat op de uitnodiging van de BFFA en zijn plan voortzet, beloven de makelaars naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) of het gerecht te stappen. "Dat zouden we doen om de enorme juridische blunder van de Pro League te vermijden. Het imago van de Belgische voetbalindustrie staat namelijk op het spel. Als de ingevoerde regels na hun introductie illegaal blijken te zijn, verliest het Belgisch voetbal al zijn geloofwaardigheid en is de financiële schade rampzalig.”

In de open brief legt de BFFA verder uit dat het voorstel van de Pro League een "averechts effect" zal hebben, waar "malafide makelaars juist hun voordeel mee kunnen doen". De makelaarsvereniging werkte alvast een driestappenplan uit om een betere regeling te treffen.