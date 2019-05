Makelaars verdienden afgelopen 4 jaar het meest aan Anderlecht, andere topclubs volgen op ruime afstand Redactie

03 mei 2019

07u26

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Alle Belgische voetbalclubs samen hebben de laatste vier seizoenen 152,4 miljoen euro betaald aan spelersmakelaars, zo blijkt uit cijfers van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB). In Europa staat België daarmee op de zevende plaats. Dat bericht Het Nieuwsblad. Aan Anderlecht verdienden makelaars de voorbije jaren het meest.

Van de transferwinst van 200 miljoen euro vloeide dus 75 procent weg naar makelaars. Anderlecht laat met 39 miljoen euro de andere vier grote clubs - bij RC Genk, Standard, Club Brugge en AA Gent gaat het over 14 tot 16 miljoen euro - ver achter zich. Ook in het eerste seizoen onder Marc Coucke verdienden ­spelersmakelaars nog bijna 13 miljoen euro bij Anderlecht.

Begin april bleek al dat tussenpersonen in ons profvoetbal het voorbije jaar een recordsom van 48,6 miljoen verdienden. Dat is meer dan de 41,9 miljoen van een jaar daarvoor en ruim het dubbele van nog een jaar eerder (23,5 miljoen). De stijging is slecht nieuws voor de financiële gezondheid van ons voetbal, want dat geld kunnen clubs niet opnieuw investeren in transfers, infrastructuur of eigen jeugd. In vergelijking met andere landen ligt het bedrag ook hoog.

