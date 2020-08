Makelaars signaleren ‘vergetelheid’ in bondsreglement: “Als we dit niet zien, volgt misschien het ene ­proces na het andere” MVS

26 augustus 2020

06u00 0 Belgisch voetbal “De verlengde transferperiode van 8 september tot 5 oktober geldt enkel voor internationale en niét voor nationale transfers.” Tot die conclusie kwam de BFFA, de Belgische Federatie van Voetbalmakelaars, na bestudering van het bondsreglement. De Pro League reageerde meteen en brengt ‘de formaliteit’ eerstdaags in orde.

“We dienen dan toch nog voor iets”, klonk het geprikkeld bij de BFFA, de Belgische Federatie van Voetbalmakelaars. “Stel u voor dat we dit niet zien? Dan volgt misschien weer het ene ­proces na het andere. Sinds ­begin juli communiceert de Pro League dat de zomertransferperiode verlengd wordt met een bijkomende periode van 8 september tot 5 oktober. Dat wordt ook bevestigd in het bondsreglement, artikel B4.66. Daarbij gaat het echter ­enkel om internationale en niét om nationale transfers”, zo merkte de BFFA op. “Dit leidt momenteel tot heel wat verwarring, want spelers en clubs gingen ervan uit dat ook transfers tussen Belgische clubs nog mogelijk waren tussen 8 september en 5 oktober”, beweert het BFFA nog, waarop ze zo snel mogelijk duidelijkheid en een reglementswijziging vragen. “Normaal moet er over een reglementswijziging gestemd worden, moet dit geagendeerd worden op de Hoge Raad en ­gepubliceerd worden in Sport­leven, maar ­allicht wordt dit er snel doorgeduwd. Want iedereen heeft hier baat bij.”

Formaliteit

De Pro League reageerde vrijwel meteen. Binnen het uur na de e-mail had CEO Pierre François al contact opgenomen met de BFFA. Hij verzekerde dat alles gealigneerd wordt en eerstdaags in orde is. De procedure om alles te regulariseren werd al opgestart op de vorige Raad van Bestuur (van 17 augustus). Enkel het reglement dient nog te worden aangepast. Een formaliteit.