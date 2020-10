Makelaar Patrick De Koster verlost van enkelband Redactie

03 oktober 2020

08u15 0 Belgisch voetbal Patrick De Koster is verlost van zijn enkelband. De makelaar van Kevin De Bruyne mocht op 22 september na meer dan drie weken de gevangenis van Sint-Gillis verlaten. De voorlopige hechtenis werd verdergezet, maar dan onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Michel Claisen, de onderzoeksrechter, bepaalde gisteren dat het onderzoek kan verder gezet worden zonder enkelband.

Het gerecht verdenkt De Koster van witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg. Het onderzoek ging in 2019 van start na een klacht van De Bruyne zelf en zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen de Rode Duivel bij Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Die transfer kwam mede tot stand via spelersmakelaar Didier Frenay en er zou sprake zijn van onrechtmatige betalingen via Liechtenstein. Volgens de advocaten van De Koster heeft hij nooit iets oneerbaars gedaan en zeker geen misdrijven gepleegd. Ook Frenay werd in de zaak verhoord.

