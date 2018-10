Makelaar Mogi Bayat opgepakt in federaal onderzoek, ook sprake van matchfixing in Jupiler Pro League Redactie

10 oktober 2018

09u38

Mogi Bayat werd vanochtend door de federale politie opgepakt in het kader van een onderzoek van het federaal parket rond financiële fraude. Dat meldde de RTBF en werd ondertussen ook bevestigd door het federaal parket.

Mogi Bayat is als spelersmakelaar geen onbekende in het Belgische voetbalmilieu. De 44-jarige zakenman heeft een grote invloed in transfers in de Jupiler Pro League en wordt nu ook vermeld in een onderzoek van het federaal parket. Volgens de RTBF werd Bayat vanochtend opgepakt en dat werd ook bevestigd. Het federaal parket wil echter verder geen commentaar geven. Ook niet over de reden van het onderzoek. Of er ook nog andere personen werden opgepakt, is momenteel niet geweten.

Het zou gaan om twee verschillende onderzoeken. Enerzijds bekijkt het federaal parket financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. Omdat makelaars constructies gebruiken om hier in België te ontsnappen aan belastingen op transferlonen en commissies. Anderzijds loopt er een onderzoek over matchfixing in de Jupiler Pro League.