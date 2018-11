Makelaar Didier Frenay eist inspraak in hervormingen: "Clubs zijn verantwoordelijk voor malaise, niet wij" Sander Van Den Broecke

07 november 2018

06u35 0 Belgisch Voetbal "Clubs die met de vinger wijzen naar makelaars, zijn hypocriet. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor wat er fout loopt." Dat zegt spelersmakelaar Didier Frenay. Hij wil een belangenvereniging voor makelaars oprichten en hij vraagt dat die mag meeschrijven aan nieuwe reglementen.

Didier Frenay (52), ex-voetballer van onder meer Cercle Brugge, Charleroi en Nantes, is een grote speler op de makelaarsmarkt. Hij werkt veel in het buitenland en heeft spelers onder contract als Mignolet, Dimata, Schrijvers, Van Damme, Cools, Gerkens en Didillon. Helemaal onbeschreven is hij zelf niet. Hij heeft de reputatie zich geregeld op het laatste moment met een transfer te moeien en zo onder de duiven van zijn collega's te schieten, hij haalde het nieuws toen bleek dat ruim 30% van de transfer van Dimata van KV Oostende naar Wolfsburg in zijn zak was verdwenen en Thomas Meunier heeft hem aangeklaagd wegens oplichting: de Rode Duivel zegt niet te weten dat Club Brugge bij zijn transfer naar PSG 2 miljoen euro aan Frenay zou geven. Een uitzondering is Frenay niet. In de voetbaljungle zijn de normen en waarden even buigzaam als lianen en sluwe apen overleven er doorgaans langer dan brave schapen. Dat geldt voor makelaars, maar ook voor clubleiders. En dát is het punt dat Frenay wil maken. Hij is het beu dat makelaars als de baarlijke duivel worden afgeschilderd en met alle zonden van Israël worden beladen. En daarom roept hij zijn collega's op om een soort belangenvereniging op te richten, die kan meepraten over de hervormingen die op til zijn.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN