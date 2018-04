Maged Samy na tien jaar weg bij Lierse, Champions League bleef verre droom Kristof De Cnodder

27 april 2018

18u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal De intrede van David Nakhid als nieuwe grote baas bij Lierse betekent meteen ook de aftocht van Maged Samy. Echt succesvol waren de voorbije tien en een half jaar onder Egyptisch bewind niet, maar saai was het in die periode nooit op het Lisp.

"Binnen de vijf jaar wil ik Champions League spelen." Maged Samy floepte het er zomaar uit toen hij in november 2007 werd voorgesteld als de redder van het toen ook al zieltogende Lierse. Dik tien jaar later is er van die ambitie niets waargemaakt. Lierse kwam onder Samy zelfs niet in de buurt van de Champions League. Sterker: in het voorbije decennium speelde de club even lang in tweede als in eerste klasse. Ook andere van Samy’s plannen eindigden op een sisser. Van de aangekondigde bouw van een nieuw stadion werd bijvoorbeeld niets meer vernomen. En ook de doorverkoop van spelers uit de aan Lierse gelinkte JMG-academie bleek allesbehalve een vetpot. Het JMG-project kostte Samy meer dan het opbracht en stierf een stille dood.

Nochtans was Samy goed begonnen op het Lisp. In 2010 leidde de 'farao' de Pallieters naar eerste klasse en was hij nog erg populair bij de supporters. Ook in het Lierse nachtleven was hij een graag geziene figuur. Maar al snel bleek Samy’s beleid niet bepaald doordacht. De Egyptische zakenman kickte op grote namen – met Wesley Sonck, Tomasz Radzinski en zijn landgenoot Hossam Ghaly als grootste exponenten – maar veel sportieve successen leverde het allemaal niet op. Financiële putten des te meer. Na vijf jaar degradatievoetbal degradeerde Lierse in 2015 opnieuw naar tweede klasse en stond de club terug bij af.

In de loop der jaren vertroebelde Samy’s relatie met de geel-zwarte aanhang ook. Jaren van wanbeleid en onpopulaire maatregelen deden veel fans afhaken. De manier waarop clubicoon Eric Van Meir een dik jaar geleden aan de deur werd gezet als trainer – Samy versleet overigens maar liefst veertien coaches - was voor heel wat mensen de druppel die de emmer deed overlopen. De Facebookruzies die Samy tussendoor uitvocht met enkele supporters deed ook geen goed aan zijn imago. Uiteindelijk besefte Samy zelf dat de toestand niet langer houdbaar was en besloot hij zijn club te koop te zetten. Zijn ‘regeerperiode’ zal in Lier en omstreken niet snel vergeten worden, maar niet om de juiste redenen. Samy’s grootste verdienste bij Lierse was dat hij de club in 2007 redde van het faillissement. Veel verder dan dat reiken zijn realisaties echter niet.

