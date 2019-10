Machtigste voorzitters van ons clubvoetbal verbroederen op feestje voor Leopold Lippens Redactie

27 oktober 2019

11u52 1

Graaf Leopold Lippens had dit weekend iets te vieren. De 78-jarige man is 40 jaar burgemeester van Knokke-Heist en daarom werd aan de kust een volksfeest georganiseerd. Niet alleen zijn bevolking, maar ook enkele opvallende figuren kwamen Lippens feliciteren. Pieter De Crem was bijvoorbeeld van de partij, net als de drie machtigste en rijkste voorzitters van ons Belgisch clubvoetbal: Bart Verhaeghe, Marc Coucke en Paul Gheysens. De voorzitters van respectievelijk Club Brugge, Anderlecht en Antwerp verbroederden en gingen ook samen op de foto (zie bovenaan).

Lippens legde voor de gelegenheid ook medische testen af bij Club Brugge: