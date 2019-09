Maak kennis met Francesco Antonucci, de aangename verrassing bij de Belgische beloften PJC

12 september 2019

07u37 0 Belgisch voetbal De naam heeft nu ook een gezicht. Francesco Antonucci (20) was dinsdag de aangename verrassing bij de U21. “En ik kan nog beter.” Dat belooft.

Ongetwijfeld hebt u al over hem gelezen. En doet ‘Francesco Antonucci’ een vaag belletje rinkelen. Meer niet - vreemde in eigen land.

Het is (te) lang stil geweest rond de spelmaker. In 2015 Anderlecht ingeruild voor Ajax als een supertalent, maar toen hij vervolgens naar AS Monaco ging, kreeg dat nauwelijks aandacht. Zijn uitleenbeurt aan Volendam deze zomer bleef helemaal onder de radar. “Nochtans denk ik de juiste keuze gemaakt te hebben. Ik kan er spelen, in een omgeving die ik ken.”

Was-ie bij Anderlecht gebleven, dan had dat misschien ook gekund, bovendien op een aantrekkelijker niveau. Antonucci, die dinsdag bij de U21 tegen Bosnië & Herzegovina (0-0) charmeerde, haalt de schouders op. “Het is onmogelijk te zeggen of ik in België vroeger was doorgebroken. Het kán, ja. Maar ik heb nergens spijt van. Ik leer in het buitenland veel.” Al was het maar door met sterren op het (oefen)veld te staan. “Youri Tielemans was mijn maatje in Monaco. Ook met Mbappé en Fabinho trok ik geregeld op. Van zulke toppers kun je veel opsteken.”

Lessen die Antonucci, die ook naar Cercle Brugge kon maar zelf geen zin had in de Vereniging, nu in de praktijk wil brengen. Hij is alvast goed begonnen bij de beloften van Johan Walem. Als nummer tien toonde hij veel initiatief, met steekpassjes, afstandsschoten en dribbels. “Het liep fantastisch”, beoordeelde Antonucci zijn persoonlijke prestatie - een tikje overdreven. “En ik kan nog beter. Veel beter, zelfs.”

Het doet het beste verhopen. Antonucci zelf is ambitieus. “Ik zal pas blij zijn als ik bij Monaco meedraai. Liefst zo snel mogelijk.”