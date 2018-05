Lyra verandert zijn naam, nieuw 'Lierse' is in de maak LPB

14 mei 2018

De algemene vergadering van voetbalclub Lyra heeft zondagavond de beslissing genomen om haar statuten te wijzigen en een samenwerking met het supporterscollectief Lierse Voor Altijd mogelijk te maken. Lyra verandert haar naam in K. Lyra-Lierse SK, wat de weg vrijmaakt voor een nieuw Lierse. Als het project doorgaat, kan de nieuwe club van start gaan in de derde amateurklasse. Maandagnamiddag volgt meer uitleg over deze nieuwe wending.