Luyindama: “Het nieuwe monster is geboren - eentje met intelligentie” Frank Dekeyser

11 januari 2019

10u28 0 Belgisch Voetbal Zijn mindere heenronde is vergeten. Christian Luyindama (25) is klaar om er opnieuw in te vliegen. Slimmer geworden onder Preud’homme, zijn vrouw is eindelijk in Luik, het hoofd is vrij. “Er gaat veel veranderen.”

Eén brok spieren - 91 kilogram voor 1m91. “Nochtans doe ik geen spierversterkende oefeningen. Dit is ‘naturel’. (lacht hartelijk) Ik heb het niet nodig zoals Emond.”

Alle hoofden draaien om als Luyindama passeert in het Marbella Football Center, het oefencomplex van Standard tijdens de stage. Maar de Congolese Voetballer van het Jaar is meer à l’aise dan op het eerste gezicht lijkt. Beenhard op het veld, minzaam ernaast. Selfies met supporters? Geen probleem. Handtekeningen? Geen probleem. ‘The boss’ wordt nog steeds druk gesolliciteerd, moeilijk seizoensbegin of niet. De prestaties met een vergrootglas bekeken nadat hij vorig jaar ontplofte. Hij maakte fouten die hij toen niet of minder maakte, was minder geconcentreerd. “Als je vertrouwen hebt, laat je het soms wat los. Die fouten hebben me sterker gemaakt. Een carrière bestaat nu eenmaal uit hoogtes en laagtes. C’est comme ça.”

Meer nadenken

Luyindama had vooral moeite met de nieuwe manier van werken op Standard met de nieuwe technische staf. “We moeten meer nadenken. Dat was aanpassen - het is anders dan onder Sá Pinto. Eerlijk gezegd: ik vond de tactische trainingen van Emilio (Ferrera, red.) vervelend in het begin. Altijd was het ‘Christian dit of Christian dat’. (tikt op tafel) Ik dacht: ‘Wat is dit?’ Tot ik begreep dat hij het deed om mij te helpen, zodat ik beter kon worden. We praten constant. En ik maakte veel vooruitgang dit seizoen. Technisch, uitvoetballend en positioneel. Ik speelde voor TP Mazembe en werkte daar met veel trainers. Er is echter een groot verschil met hoe we nu trainen bij Standard. Alles is meer gestructureerd, we weten op elk moment hoe we moeten staan. Was ik vorig jaar meer een monster op het veld? Wel, het nieuwe monster is geboren - eentje met intelligentie.”

Zijn tegenstanders zijn gewaarschuwd.

Luyindama heeft rust gevonden in zijn hoofd. Definitief herenigd met zijn vrouw. Gedaan met de videogesprekken op WhatsApp. Zij vloog pas vorige week over uit Kinshasa door de politieke problematiek in Congo en komt in Luik wonen. “Er gaat veel veranderen. Het was niet gemakkelijk voor mij sinds mijn komst naar België. Ik was alleen als ik thuiskwam van de training of de wedstrijd, had niemand om mee te praten. Het is een geruststelling dat zij er is. (lacht) Ze kookt zeer goed. Ik miste haar enorm.”

De Congolees is klaar om te knallen in het tweede deel van de competitie. Op Sclessin. Ondanks interesse van het Russische Krasnodar - zij geraakten onder de indruk tijdens de onderlinge duels in de Europa League. “Een transfer in januari interesseert me niet. Ik sluit het uit. In het midden van het seizoen vertrekken is niet goed. Ik ben bij Standard, werk hier en voel me hier goed. Ik wil blijven en play-off 1 spelen. Mijn carrièreplan? Dat heb ik niet. Wat er in juni gebeurt, zie ik dan weer wel.”