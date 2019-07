Luik neemt afscheid van ex-bondscoach Robert Waseige XC

23 juli 2019

14u56

Bron: Belga 2 Voetbal In Luik werd vandaag afscheid genomen van Robert Waseige. De voormalige trainer van de Rode Duivels, Club Luik, Standard en Charleroi vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Sainte Walburge, niet ver van Rocourt, waar hij zijn jeugd doorbracht.

Afgelopen woensdag overleed Waseige in Luik op 79-jarige leeftijd. Tal van oud-collega's en ex-voetballers kwamen vandaag hun respect betuigen. Onder anderen Wilfried Van Moer, Michel Preud'homme, Daniel Van Buyten, Marc Wimots, Henri Depireux, Jean-Paul Colonval, Jacky Munaron, Marc Grosjean, Benoit Thans, Dante Brogno, Pierre Denier, Sunday Oliseh, Eric Deflandre, Guy Vandersmissen, Jean Thissen, Luc Ernes, Lucien D'Onofrio, Jean-François de Sart en George Leekens waren erbij toen de kist bij het verlaten van het funerarium op een lang applaus onthaald werd. Eveneens aanwezig: Luiks burgemeester Willy Demeyer, basketcoach Giovanni Bozzi, comedian Alain Soreil, André Stein, voorzitter van de tennisfederatie, en Willy Bosch, voorzitter van de boksfederatie.

"Het heengaan van Waseige doet me pijn", verklaarde Leekens, Waseiges voorganger als bondscoach. "Zijn humor was een beetje speciaal, maar hij was een grote meneer. Een fantastische kerel, een goede maat en zelfs een echte vriend. Ik kan alleen maar hopen dat de huidige trainers zo goed overeen komen als wij destijds."

Ook Wilmots beschouwde Waseige als "een echte vriend". "We hebben samen veel tijd doorgebracht. Ik apprecieerde hem om zijn humor en zijn visie op het voetbal. Ik had nog afscheid van hem willen nemen in het ziekenhuis, maar was net te laat terug van Teheran."