Lucien Levaux, voormalig bestuurder van Standard en persoonlijke vriend van Pelé, overlijdt aan coronavirus AV

02 april 2020

10u55 0 Belgisch voetbal Lucien Levaux, voormalig bestuurder, woordvoerder en PR-verantwoordelijke van Standard, is op 81-jarige leeftijd overleden. Volgens de Franstalige kranten La Meuse en Sudinfo stierf hij aan de gevolgen van het coronavirus. Naast z’n belangrijke rol bij Standard, was hij ook een persoonlijke vriend van de Braziliaan Pelé.

Lucien Levaux had er een lange carrière opzitten bij Standard. Al in de jaren 60 liep hij rond op Sclessin. Bestuurder, woordvoerder, PR-verantwoordelijke, hij was het allemaal. Hij stond ook op de eerste rij toen de Rouches van 1969 tot 1971 drie keer na elkaar de landstitel veroverden onder René Hauss.

🙏 R.I.P. Lucien Levaux ✨



Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre ancien administrateur



We betuigen ons medeleven aan de familie & naasten van onze ex-bestuurder

Levaux zag Standard in Bernabeu en Camp Nou spelen, maar ondervond ook de keerzijde van de medaille. Hij maakte onder Raymond Goethals het omkoopschandaal Standard-Waterschei mee. In 1982 moest leider Standard op bezoek bij de Limburgers. Aan een gelijkspel hadden de Rouches genoeg om voor de eerste keer sinds 1971 de landstitel te pakken. Via onder meer Eric Gerets en secretaris-generaal Roger Petit werd een regeling tussen de twee ploegen getroffen en werd Standard kampioen.

Vriend van Pelé

Levaux was naast z’n werk bij Standard ook vertegenwoordiger van het sportmerk Puma. Hij ontmoette heel veel sterren, waaronder ook de Braziliaanse voetballegende Pelé. De twee konden het goed vinden met elkaar en Levaux mocht zich zelfs een persoonlijke vriend van Pelé noemen. Zo haalde hij in de jaren zeventig de Zwarte Parel naar België om, samen met onder anderen Johan Cruijff, een galawedstrijd te spelen met Anderlecht-vedette Paul Van Himst.

Mes sincères condoléances à touts ses proches

Lucien Levaux est décédé. Il a incarné l'esprit Standard pendant plusieurs décennies….

Salut Lucien, on ne gardera que de bons souvenirs de toi !