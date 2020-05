Luciano D’Onofrio snoeihard voor Mehdi Bayat en co: “Sommige clubs proberen een hold-up te plegen. Dit gaat niet om gezondheid” Redactie

02 mei 2020

10u18

Bron: Het Nieuwsblad 22 Belgisch voetbal “De clubs die snel willen hervatten, zijn egoïstisch en dom.” Dat zei bondsvoorzitter Mehdi Bayat eerder deze week in onze krant. Hij wil dat de competitie wordt stopgezet. En dat schoot bij Luciano D’Onofrio - sportief directeur bij Antwerp - in het verkeerde keelgat. Dat maakte hij duidelijk in een gesprek met Het Nieuwsblad en de Franstalige pers.

Het is nog steeds gissen naar wanneer er terug gevoetbald wordt in ons land. Komende maandag zal de Algemene Vergadering van de Pro League in principe een beslissing moeten nemen: het seizoen 2019-2020 definitief stopzetten of toch nog afwerken achter gesloten deuren?

Voor Mehdi Bayat is het een uitgemaakte zaak. Dit seizoen nog afwerken is, zelfs zonder publiek, praktisch onmogelijk. Het gaat hem vooral om “de veiligheid en gezondheid van iedereen”, benadrukt de bondsvoorzitter. Luciano D’Onofrio vindt dan weer dat Bayat handelt uit eigenbelang. “Waarom zijn de Belgische voetbalbond en de Pro League de enigen in Europa die zelf hebben beslist, vóór de politieke adviezen en zonder de Europese voetbalbond UEFA te consulteren, om de competitie stop te zetten? Al op 2 april!”, aldus een kwade D’Onofrio. “Ik vind dit een probleem. Ze zeggen dat dit voor de gezondheid van de mensen is. Ik geloof dat niet.”

“Waarom is er niet gewacht op de politieke beslissingen? Er is maar één antwoord: sommige clubs proberen een hold-up te plegen. Het gaat niet om gezondheid, maar om financiële voordelen na de verdeling van de Europese tickets. Ik begrijp clubs als Genk, Anderlecht en Standard niet. Dat die niets zeggen, dat ze akkoord gaan met het stopzetten van de competitie. Ze konden zich nog kwalificeren voor Europees voetbal. Ik zou me zeer ongerust maken als supporter van Genk, Anderlecht of Standard. Als ik zie hoe hun bestuurders de kans op een Europees ticket zomaar uit handen geven.”

Dit kunnen we toch niet meer toelaten. Bondsvoorzitters en voorzitters van de Pro League mogen geen binding meer hebben met een club.” Luciano D’Onofrio

Als er dit seizoen niet meer wordt gevoetbald in België, dan gaat Charleroi en niet bekerfinalist Antwerp naar de poulefase van de Europa League. Dat besliste de UEFA. “We willen dat ticket op het veld verdienen. Maar als de overheid beslist dat er niet meer kan worden gevoetbald, zullen we ons daarbij neerleggen”, vertelt D’Onofrio. “Gezondheid voor alles. Maar niet deze pandemie gebruiken om enkele zaken in je voordeel te regelen.”

“Onze bondsvoorzitter kan mee beslissen terwijl zijn club middenin de discussie zit. Want voor Charleroi gaat het over een rechtstreeks ticket voor de Europa League. Natuurlijk wil die stoppen. En dat is dan onze woordvoerder bij de UEFA. En naar de politiek toe. Moeten we dat normaal vinden? Dat is niet normaal!”, klinkt het bij D’Onofrio. “Het gaat om het belangenconflict. Dit kunnen we toch niet meer toelaten. Bondsvoorzitters en voorzitters van de Pro League mogen geen binding meer hebben met een club.”

