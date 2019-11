Louis de Vries reageert op uitlatingen De Boeck: “Hij voelde zich onaantastbaar” Redactie

18 november 2019

16u35 0 Lokeren De droefheid is omgeslagen in boosheid. Lokeren-voorzitter Louis de Vries is not amused at all met het filmpje en de Facebook-uitlatingen die Glen De Boeck naar buiten bracht naar aanleiding van zijn ontslag. “Ik hoef helemaal niet afgeschilderd te worden als iemand die in een vingerknip zijn trainer buiten gooit.”

“Gisternamiddag stelde ik mijn biografie voor aan familie en vrienden”, vertelt de Vries. “Glen was ook uitgenodigd en is gekomen. Plots nam hij de micro en speechte hij, tot mijn verbazing en ontroering. Hij had het over onze band en vriendschap. Goed voorbereid blijkbaar, want hij liet dat filmen door een vriend en bezorgde HLN dat filmpje.”

De volledige speech van De Boeck:

“Totaal ongepast vind ik dat. Ik heb nu de indruk dat hij die speech gegeven heeft om in de pers te komen. Waarom zou hij dat anders publiek maken? Ik vind het heel leugenachtig en oneerlijk dat hij daar zijn ontslag aan koppelt. Want nu lijk ik iemand die zijn trainer in een vingerknip buiten gooit. Terwijl ik het daar als mens heel moeilijk mee had. Ik was er kapot van. Mijn droefheid is nu echter omgeslagen in boosheid. Dit is heel ongepast. Ja, ik ben een vriend van hem, maar ik heb van in het begin gezegd dat we professionals zijn. Dat de dag dat het niet meer gaat, we afscheid nemen van elkaar. Helaas was dat eerder dan gedacht. Glen voelde zich allicht onaantastbaar omdat ik hier ben door hem, maar hij wist op het moment van die speech héél goed dat het gedaan was. Ik heb hem dat gisterochtend ondubbelzinnig laten weten. Dat is de waarheid. Hopelijk beseft hij dat hij over de schreef is gegaan. Dit was echt niet nodig”, besluit de Vries.