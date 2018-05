Losada zwaait met stijl af op het Kiel: Eupen onderuit op het veld van Beerschot-Wilrijk Kristof De Cnodder

19 mei 2018

22u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal Hernan Losada heeft op zijn 36ste in stijl een punt gezet achter zijn mooie voetbalcarrière. Een assist, een goal, een zege tegen Eupen en een applausvervanging: wat wil een mens nog meer in zijn laatste wedstrijd?

Op het Kiel stond alles in het teken van Hernan Losada’s afscheid. De Argentijnse spelmaker van Beerschot-Wilrijk kreeg voor de aftrap van zijn laatste match een speciaal shirt met gouden rugnummer uit handen van zijn vader Adolfo. Losada putte daar duidelijk inspiratie uit, want hij speelde een opgemerkte eerste helft. Zijn allerbeste actie – een splijtende pass naar Mbombo – leidde de 1-0 in: een ouderwetse touch of genius.

Applauswissel

Jammer genoeg voor Losada stond er bij de bezoekers ook een vaardig mannetje op het veld. Zijn naam: Yuta Toyokawa. Met een heerlijke vrije trap maakte de Japanner er 1-1 van. Dat was meteen ook de ruststand, al had Beerschot-Wilrijk iets meer verdiend. Met name Mbombo had in de beginfase nog een wenkende kans laten liggen.

Was de eerste helft best genietbaar, dan was de tweede een pak minder. Ook Losada zelf kwam na de rust minder uit de verf. Tot in minuut 74 een half weggewerkte voorzet voor de voeten van de maestro viel. Wat volgde was een heerlijke knal die snoeihard tegen de touwen vloog. Het hele stadion even in extase. Nadat Okotie er eerst nog 3-1 van had gemaakt, kreeg Losada kort voor tijd de applauswissel die hij dubbel en dik verdiende. Groots moment voor een speler die tien jaar lang zijn stempel drukte op het spel van Beerschot.

Emotioneel afscheid van een voetballegende op het Kiel! 🙌💜 @beerschot_wlrk pic.twitter.com/In1bYvajS7 Play Sports(@ playsports) link