Losada voorgesteld als T1 bij Beerschot: “Ik bereidde me vier jaar voor op dit moment” Kristof De Cnodder

10 oktober 2019

15u27 0 Belgisch voetbal Voor het eerst sinds hij werd aangesteld als hoofdtrainer van Beerschot sprak Hernan Losada (37) de pers toe. “Of ik me klaar voel voor deze job? Absoluut. Ik bereidde me vier jaar voor op dit moment”, aldus Losada, die na drie periodes als Beerschotspeler op het Kiel zijn debuut maakt als T1.

Het was een trotse en zelfzekere Hernan Losada die de aanwezige journalisten te woord stond tijdens zijn officiële presentatie. “Sinds de dag dat ik ben gestopt als voetballer – anderhalf jaar geleden – keek ik uit naar het moment waarop ik mijn kans zou krijgen als trainer”, geeft de Argentijnse Antwerpenaar aan. “Meer nog: ik ben me hier eigenlijk al vier jaar op aan het voorbereiden, want zo lang zit ik al op trainerscursus. De beloften van Beerschot benaderde ik het voorbije anderhalf jaar als was het een eerste ploeg. Als je me dus vraagt of ik me klaar voel voor deze opdracht, dan zeg ik volmondig ‘ja’.”

Losada moest naar eigen zeggen dan ook niet lang denken toen hij werd gepolst om (minstens) tot het einde van het seizoen over te nemen van Stijn Vreven. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat die vraag nu al zou komen, maar binnen de paar uur had ik de knoop doorgehakt. Ik zie veel potentieel in de spelersgroep en weet me gesteund door een bekwame en ervaren trainersstaf. Daarom geloof ik echt dat dit kan lukken”, gaat Losada verder. “Momenteel is het vertrouwen van de groep een beetje aangetast, dus het is nu aan mij en de andere trainers om in eerste instantie te werken op dat mentale aspect. Ik heb sinds gisteren al veel met de jongens gepraat en probeerde op training positief te coachen. Het is nu zaak om bij iedereen de betrokkenheid, de passie en het plezier terug te krijgen.”

De beloften van Beerschot benaderde ik het voorbije anderhalf jaar als was het een eerste ploeg. Als je me dus vraagt of ik me klaar voel voor deze opdracht, dan zeg ik volmondig ‘ja’ Hernan Losada

Toen de vraag kwam wat voor type trainer hij eigenlijk is, gaf Losada een ontwijkend antwoord. Het Kielse clubicoon wou liever nog niet in zijn kaarten laten kijken. Soit, we zullen het de volgende weken en maanden wel ontdekken. Losada’s missie is duidelijk: in de resterende vijf matchen van de eerste periode van 1B de ploeg klaarstomen om periode twee te winnen. Het bestuur van Beerschot verklaarde gisteren dat men Losada geen enkele druk wil opleggen, maar de supporters zullen aan het einde van de rit enkel écht tevreden zijn met promotie.

“Ik zal hier waarschijnlijk met meer krediet beginnen dan een andere trainer. En ik denk dat ik dat in het verleden ook heb verdiend”, knipoogt Losada. “Tegelijk besef ik dat er bij Beerschot altijd druk is, dat geldt voor de spelers en ook voor de trainer. Of ik vrees dat er ooit een dag komt dat de fans ‘Hernan buiten’ zullen roepen? Ach, aan zulke dingen denk ik niet. Net zo min als ik denk aan hoe het na dit seizoen verder zal gaan. Ik kijk eerlijk gezegd niet verder dan de volgende match.” Morgen debuteert Losada met een thuiswedstrijd tegen Westerlo.